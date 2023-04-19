США працюють над подальшими обмеженнями поставок Росії електроніки — NYT

Наразі до Росії все ще потрапляють подібні зразки техніки.

США працюють над подальшим обмеженням поставок до Росії мікроелектроніки. Відомо, що західні технологічні товари все ще потрапляють у Росію, і це викликає сумніви щодо ефективності санкцій. Тому відповідні структури США та Європи пропрацьовують додаткові можливості для обмежень. Про це йдеться у матеріалі видання The New York Times, інформує ZN.ua.

США працюють над подальшими обмеженнями поставок Росії електроніки — NYT

Зазначається, що минулого місяця офіційні особи США та ЄС обмінювалися інформацією про те, які саме технології могла закупити Росія. Йдеться про товари на мільйони доларів. Журналісти отримали документи, які свідчать, що постачання мікрочипів та інших електронних компонентів через Вірменію, Казахстан та інші країни різко зросло.

Також є інформація про вісім "особливо чутливих категорій чипів" та інших електронних пристроїв, які критично важливі для розробки озброєння, включаючи російські крилаті ракети. Цей список також включає компонент, що називається “програмована користувачем вентильна матриця”. Вона була знайдена в одній з російських крилатих ракет Х-101.

Відомо, що прямі продажі чипів в Росію від США та їхніх союзників вже впали до нуля. Американські офіційні особи кажуть, що Росія на даний момент витратила більшу частину своєї найточнішої зброї та була змушена замінити деталі на відповідні нижчої якості або подібні, що робить зброю менш якісною.


Віталій Кононученко, ZN.ua





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