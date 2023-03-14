ЄС затвердить план закупівлі снарядів для України наступного тижня, але шукає спосіб швидких поставок – Bloomberg

Очікується, що країни Європейського Союзу ухвалять спільний план щодо закупівлі боєприпасів для української армії наступного тижня. Тим не менш, у ЄС застопорилися в тому, як задовольнити нагальні потреби нашої держави в 155-мм снарядах, пише Bloomberg із посиланням на людей, знайомих з відповідними дискусіями.

За даними джерел, Євросоюз досі намагається знайти спосіб швидких поставок, хоч держави-члени і досягли політичної згоди щодо надання додаткових снарядів.

Міністри оборони ЄС підтримали пропозицію верховного представника з питань закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля спрямувати ще мільярд євро з Європейського фонду миру на негайну передачу ЗСУ боєприпасів зі своїх запасів. Ще 1 млрд євро країни зможуть використати на спільну закупівлю снарядів.

Водночас, за словами одного зі співрозмовників, поки не ясно, які обсяги боєприпасів доступні та чи вистачить їх Україні. У Європі занепокоєні і тим, що переговори не мають "необхідної терміновості".