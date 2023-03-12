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2023-03-12
США та Туреччина продовжують обговорення поставок винищувачів F-16
При цьому, глава Міноборони Туреччини наголосив, що Анкара не у безвихідному становищі і має альтернативи, інформує
© Hurriyet
Вашингтон та Анкара продовжують обговорення закупівлі Туреччиною американських винищувачів F-16. Про це заявив міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар,
«Переговори з Пентагоном продовжуються у позитивному ключі. Нам відомо і про підтримку Білого дому», - сказав міністр.
«В Анкарі очікують, що Конгрес ухвалить розумне рішення», - додав Акар.
При цьому, він наголосив, що усім має бути відомо, що Туреччина не у безвихідному становищі і має альтернативи.
Щодо теми вступу Швеції та Фінляндії до НАТО, Акар заявив, що Анкара все ще чекає на виконання зобов'язань скандинавських країн.
Анастасія Гурін, ZN.ua