США та Туреччина продовжують обговорення поставок винищувачів F-16

При цьому, глава Міноборони Туреччини наголосив, що Анкара не у безвихідному становищі і має альтернативи, інформує ZN.ua.

США та Туреччина продовжують обговорення поставок винищувачів F-16
© Hurriyet

Вашингтон та Анкара продовжують обговорення закупівлі Туреччиною американських винищувачів F-16. Про це заявив міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар, повідомляє Anadolu.

«Переговори з Пентагоном продовжуються у позитивному ключі. Нам відомо і про підтримку Білого дому», - сказав міністр.

«В Анкарі очікують, що Конгрес ухвалить розумне рішення», - додав Акар.

При цьому, він наголосив, що усім має бути відомо, що Туреччина не у безвихідному становищі і має альтернативи.

Щодо теми вступу Швеції та Фінляндії до НАТО, Акар заявив, що Анкара все ще чекає на виконання зобов'язань скандинавських країн.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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