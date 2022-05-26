Украинские дети будут учиться в Польше

Украинские дети будут проходить дошкольную подготовку для учебы в Польше . Кроме того, польское правительство намерено массово организовать языковые курсы для беженцев из Украины, а также организовать работу украинцев так, чтобы у них было время для воспитания детей.

Об этом рассказал уполномоченный правительства по делам беженцев из Украины Павел Шефернакер.

По словам уполномоченного, сейчас правительство интенсивно готовит изменения в закон, которые облегчат украинцам доступ к польскому рынку труда, а также ускорят для взрослых и детей процесс адаптации в польском обществе. Изменения к закону намерены представить уже в ближайшие дни, а до 1 июля планируют все проголосовать и начать претворять в жизнь.

"Сегодня самое главное, чтобы мы до 1 июля подготовили такие системные решения, которые позволят стабилизировать ситуацию в ближайшие месяцы. Они связаны с уходом за детьми, образованием и рынком труда", - отметил Павел Шефернакер.

Что будет предусмотрено в изменениях?

Органы местной власти смогут на свое усмотрение переоборудовать пустующие помещения под временное жилье для беженцев из Украины.

Благодаря более гибкому графику работы, украинцы смогут посещать курсы польского языка.

Для украинских детей будут организованы подготовительные курсы по приему в польские школы.

Кроме этого, планируют создать общий ресурс пограничной службы Польши и Департамента социального страхования. Он будет содержать данные об украинцах, которые выезжают из Польши . Таким образом, им будут автоматически прекращать выплаты соцпомощи от польского государства.