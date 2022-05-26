Украинские дети будут учиться в Польше

Украинские дети будут проходить дошкольную подготовку для учебы в Польше. Кроме того, польское правительство намерено массово организовать языковые курсы для беженцев из Украины, а также организовать работу украинцев так, чтобы у них было время для воспитания детей.

В Польше украинских детей будут готовить для учебы в местных школах

Об этом рассказал уполномоченный правительства по делам беженцев из Украины Павел Шефернакер.

По словам уполномоченного, сейчас правительство интенсивно готовит изменения в закон, которые облегчат украинцам доступ к польскому рынку труда, а также ускорят для взрослых и детей процесс адаптации в польском обществе. Изменения к закону намерены представить уже в ближайшие дни, а до 1 июля планируют все проголосовать и начать претворять в жизнь.

В Польше украинских детей будут готовить для учебы в местных школах

"Сегодня самое главное, чтобы мы до 1 июля подготовили такие системные решения, которые позволят стабилизировать ситуацию в ближайшие месяцы. Они связаны с уходом за детьми, образованием и рынком труда", - отметил Павел Шефернакер.

Что будет предусмотрено в изменениях?

  • Органы местной власти смогут на свое усмотрение переоборудовать пустующие помещения под временное жилье для беженцев из Украины.
  • Благодаря более гибкому графику работы, украинцы смогут посещать курсы польского языка.
  • Для украинских детей будут организованы подготовительные курсы по приему в польские школы.
  • Кроме этого, планируют создать общий ресурс пограничной службы Польши и Департамента социального страхования. Он будет содержать данные об украинцах, которые выезжают из Польши. Таким образом, им будут автоматически прекращать выплаты соцпомощи от польского государства.

Напомним, в Польше отменили бесплатный проезд в общественном транспорте для украинцев.


Марченко Любов, Тудей

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