Израиль заблокировал поставки Украине противотанковых ракет Spike – СМИ
Иерусалим готов предоставлять Украине только нелетальную технику, чтобы не спровоцировать конфронтацию между силами РоSSии и Израиля в Сирии, информирует
Израиль отклонил просьбу США разрешить Германии поставлять Украину изготовленные по израильской технологии противотанковые ракеты Spike. Об этом сообщило американское издание
Издание пишет, что вопрос поставки оружия Украине является одним из последних политических разногласий между США и Израилем, когда речь идет о войне. Под давлением администрации Байдена Израиль скорректировал свою политику в отношении Москвы и постепенно занял более проукраинскую позицию, однако до сих пор не поставлял в Украину современное вооружение.
Две недели назад Вашингтон посетил генеральный директор министерства обороны Израиля Амир Эшель для переговоров с представителями Пентагона по сотрудничеству в области безопасности между. С ним встретился заместитель министра обороны США по политике Колин Кал и рассказал об усилиях администрации Байдена убедить разные страны поставлять Украине оружие.