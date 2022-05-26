Израиль заблокировал поставки Украине противотанковых ракет Spike – СМИ

Израиль отклонил просьбу США разрешить Германии поставлять Украину изготовленные по израильской технологии противотанковые ракеты Spike. Об этом сообщило американское издание Axios со ссылкой на двух американских и израильских чиновников.

Издание пишет, что вопрос поставки оружия Украине является одним из последних политических разногласий между США и Израилем, когда речь идет о войне. Под давлением администрации Байдена Израиль скорректировал свою политику в отношении Москвы и постепенно занял более проукраинскую позицию, однако до сих пор не поставлял в Украину современное вооружение.