Израиль заблокировал поставки Украине противотанковых ракет Spike – СМИ

Иерусалим готов предоставлять Украине только нелетальную технику, чтобы не спровоцировать конфронтацию между силами РоSSии и Израиля в Сирии, информирует ZN.ua.

Израиль заблокировал поставки Украине противотанковых ракет Spike – СМИ

Израиль отклонил просьбу США разрешить Германии поставлять Украину изготовленные по израильской технологии противотанковые ракеты Spike. Об этом сообщило американское издание Axios со ссылкой на двух американских и израильских чиновников.

Издание пишет, что вопрос поставки оружия Украине является одним из последних политических разногласий между США и Израилем, когда речь идет о войне. Под давлением администрации Байдена Израиль скорректировал свою политику в отношении Москвы и постепенно занял более проукраинскую позицию, однако до сих пор не поставлял в Украину современное вооружение.

Две недели назад Вашингтон посетил генеральный директор министерства обороны Израиля Амир Эшель для переговоров с представителями Пентагона по сотрудничеству в области безопасности между. С ним встретился заместитель министра обороны США по политике Колин Кал и рассказал об усилиях администрации Байдена убедить разные страны поставлять Украине оружие.


Юлия Лавришин, ZN.ua

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