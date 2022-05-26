Воспитанник "Шахтера" погиб на войне после мобилизации в Донецке

РоSSийский комментатор Алексей Андронов рассказал о том, что воспитанник "Шахтера" Вадим Солодкий погиб на войне после мобилизации в Донецке.

"Наверное, вы уже где-то что-то читали про «мобилизацию» в так называемых "ДНР"/"ЛНР". Думающие люди, наверное, даже про нее что-то понимают. Могу и я кое-что рассказать... Может, вы и не слышали про таких людей – Александр Воскобойник (играл за "Шахтёр") и Вадим Солодкий ("Металлург" Донецк). Оба – воспитанники "Шахтера", играли в 90-х.

Воскобойника ещё болелы доставали кричалкой: "Что на поле за покойник? Это Саша Воскобойник!". Обоих замели на улицах Донецка воевать. Воск тяжело ранен в ноги, Солод убит. Воска увезли в Новоазовск, там даже нашатыря нет в больнице, потом в москву... Я его знаю лично...", – написал Андронов в телеграме.

Напомним, что с весны 2014-года боевые действия в Украине велись на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей, на которых сепаратисты при поддержке РоSSии провозгласили так называемые "ДНР и "ЛНР".