"Позорно скрывают": в россии выдали документ, запрещающий с почестями хоронить военных, погибших в Украине

оккупанты, похороны, могилы, кладбище

РоSSийские власти позорно скрывают количество погибших в Украине военных.

В россии приказали убрать из кладбищ аллеи могил, где хоронят погибших на войне в Украине военнослужащих. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф разослало требование не делать на кладбищах в населенных пунктах аллеи из могил погибших на Украине. Документ опубликовали в телеграмм-канале "Русский борщ".

В письме указано, что тема боевых потерь россии может использоваться "вражеской пропагандой" и "пятой колонной". Там предлагают "распространять опыт" новосибирского конкурса по украшению могил, и требуют украшать могилы военных так, чтобы избегать военной тематики. Все это ставит целью "исключить спекуляции" вокруг погибших на войне Украине военных.

Как известно, роSSийская власть упорно скрывает настоящее число погибших в Украине военных рф. При этом, по данным украинского Генштаба, это число составляет 25-30 тысяч. И это количество уже точно больше, чем россия потеряла в Афганистане за 10 лет войны. Так что роSSийская власть теперь позорно скрывает от общества настоящую цену военной авантюры Путина.


Галина Струс, politeka.net

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Экс-госсекретарь Киссинджер признал, что нейтралитет Украины больше невозможенЭкс-госсекретарь Киссинджер признал, что нейтралитет Украины больше невозможен
Прекратите нас насиловать: в Каннах голая активистка с флагом Украины на груди устроила протестПрекратите нас насиловать: в Каннах голая активистка с флагом Украины на груди устроила протест
Глава разведки раскрыл план возвращения Крыма и жалкие перспективы рф: "Мы должны, как минимум..."Глава разведки раскрыл план возвращения Крыма и жалкие перспективы рф: "Мы должны, как минимум..."
Уничтожение роSSийского генерала: в деле всплыли любопытные подробностиУничтожение роSSийского генерала: в деле всплыли любопытные подробности
РоSSияне хотели перерезать трассу на Бахмут, а вместо этого потеряли населенный пункт — ОВАРоSSияне хотели перерезать трассу на Бахмут, а вместо этого потеряли населенный пункт — ОВА
Блок рекламы


Похожие новости
Хваленные ВДВ РФ провалили в Украине большинство операций — британская разведкаХваленные ВДВ РФ провалили в Украине большинство операций — британская разведка
Мы продолжаем переговоры с Польшей по направлению Украине истребителей МиГ-29 — посол в ПольшеМы продолжаем переговоры с Польшей по направлению Украине истребителей МиГ-29 — посол в Польше
В мире до сих пор есть те, кто предлагает Украине сдать территории, чтобы РоSSия осталась довольна — ЗеленскийВ мире до сих пор есть те, кто предлагает Украине сдать территории, чтобы РоSSия осталась довольна — Зеленский
ЕС, США и Великобритания создали группу для расследования военных преступлений РФЕС, США и Великобритания создали группу для расследования военных преступлений РФ
Роспропаганда "повесила" вспышку обезьяньей оспы на выдуманные ею же биолаборатории в УкраинеРоспропаганда "повесила" вспышку обезьяньей оспы на выдуманные ею же биолаборатории в Украине
Торопятся, как улитка: украинский посол иронически упрекнул Германию за темпы передачи Украине оружияТоропятся, как улитка: украинский посол иронически упрекнул Германию за темпы передачи Украине оружия
"Все против россии": оккупанты в шоке, как мир поддерживает Украину, аудиоперехват СБУ"Все против россии": оккупанты в шоке, как мир поддерживает Украину, аудиоперехват СБУ
Проблема войны в Украине стала мировой проблемой, - Андрей Колодюк об экономическом форуме в ДавосеПроблема войны в Украине стала мировой проблемой, - Андрей Колодюк об экономическом форуме в Давосе
Топливный кризис в Украине: МИД обратился за помощью к Саудовской АравииТопливный кризис в Украине: МИД обратился за помощью к Саудовской Аравии
В Кремле заявили, что специально приостановили наступление в УкраинеВ Кремле заявили, что специально приостановили наступление в Украине
Последние новости
Подгружаем последние новости