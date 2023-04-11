В Білому домі не знають, хто стоїть за витоком секретних документів

Представник Білого дому Джон Кірбі повідомив, що президент в курсі ситуації і провів розмови із союзниками.

У Білому домі наразі не знають, хто стоїть за витоком секретних документів, заявив на брифінгу представник Ради нацбезпеки Джон Кірбі, інформує ZN.ua.

В Білому домі не знають, хто стоїть за витоком секретних документів
© U.S. Secretary of Defense/flickr

«Ми не знаємо, що у цих документах, ми не знаємо, хто несе відповідальність за це, і ми не знаємо, чи є у тих, хто це зробив, більше документів, які вони хочуть опублікувати», — відповів він на відповідне запитання журналістів.

Він додав, що деякі з документів однозначно є підробленими, проте не став уточнювати, скільки з них є дійсними, пославшись на триваючу перевірку.

При цьому Кірбі підкреслив, що цим секретним документам «немає місця у відкритому доступі».

Він також додав, що президент США знає про інцидент.

«Президент був проінформований, його вперше поінформували наприкінці минулого тижня, коли ми всі дізналися, що там є якісь документи. Він був поінформований і підтримував контакт з представниками національної безпеки протягом усіх вихідних», — сказав Кірбі журналістам.

Представник Білого дому також повідомив, що Міністерство оборони передало справу до Міністерства юстиції для кримінального розслідування, однак наразі невідомо, чи дійшли вони якихось висновків щодо походження документів.

У відповідь на запитання про те, чи зв’язувався Байден з цього приводу із союзниками, Кірбі зазначив, що офіційні особи США «за останні кілька днів підтримували зв’язок із відповідними союзниками та партнерами на дуже високому рівні».

Як повідомлялось, документи США, що просочилися в мережу, малюють похмуру картину стану протиповітряної оборони України. Росія може спробувати пустити в хід бойову авіацію та винищувачі.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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