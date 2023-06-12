У Німеччині нічого не знають про знищення Leopard'а — ЗМІ

Тож там відмовилися коментувати питання про подальше постачання цих танків Україні.

В уряді Німеччини не отримували повідомлень про те, що один з наданих країною Україні танків Leopard вже був знищений на полі бою, пише Bild . Тим часом роспропаганда стверджує, нібито окупаційні сили ліквідували вже аж сім таких танків, інформує ZN.ua .

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Та через відсутність цієї інформації у німецькому уряді відмовилися коментували й питання відправки ЗСУ нових танків в обмін на ті, які дійсно могли або можуть бути знищені. Втім Bild вважає, що позиція ФРН щодо цього проясниться, коли канцлер Олаф Шольц післязавтра представить оновлену стратегію національної безпеки країни.