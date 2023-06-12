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2023-06-12
У Німеччині нічого не знають про знищення Leopard'а — ЗМІ
Тож там відмовилися коментувати питання про подальше постачання цих танків Україні.
В уряді Німеччини не отримували повідомлень про те, що один з наданих країною Україні танків Leopard вже був знищений на полі бою,
© Збройні сили Норвегії
Та через відсутність цієї інформації у німецькому уряді відмовилися коментували й питання відправки ЗСУ нових танків в обмін на ті, які дійсно могли або можуть бути знищені. Втім Bild вважає, що позиція ФРН щодо цього проясниться, коли канцлер Олаф Шольц післязавтра представить оновлену стратегію національної безпеки країни.
Вікторія Хмілевська, ZN.ua