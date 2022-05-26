Враг пытается загнать ВСУ в "котлы": карта боевых действий 26 мая

РоSSийские оккупанты сосредоточили свои основные усилия на продвижении на Донбассе, пытаясь окружить наших защитников.

О ходе боев в Украине по состоянию на 26 мая рассказывает Институт изучения войны (ISW), информирует Апостроф.

В первую очередь роSSийские войска нацелены на наступление на восток и запад от Попасной с целью перерезания наземных линий снабжения Сил обороны Украины. РоSSияне стремятся завершить усилия по окружению Луганской области.

Восток Украины

РоSSийские войска пытаются взять украинские силы в "котлы" — основными являются три наступления к востоку и западу от Попасной, что может отрезать украинские линии связи от Северодонецка. Враг пытается отрезать доступ к трассе на Лисичанск, на Бахмут и между этими городами. Продолжается интенсивный артобстрел.

При этом приоритетом захватчики выбрали Северодонецк. РоSSияне стремятся отрезать две трассы, однако разветвленная сеть дорог в регионе не даст возможности полной изоляции при захвате только крупных транспортных артерий. Для завершения "Луганского котла" оккупантам нужно заблокировать также Бахмут или Северск.

Аналитики считают, что штурм Северодонецка может произойти до того, как город будет окружен - уже в ближайшие дни. В операции задействовано около 10 тысяч врагов.

В Харьковской области россияне пытались улучшить тактические позиции в направлении Славянска, снова пытались штурмовать Долгенькое, но успеха не имели. Есть вероятность, что Лиман полностью или частично захвачен. Координация врага в Изюме с отрядами в Лимане может дать возможность начать наступление на Северск.

Атаки врага на восток и запад от Авдеевки успеха не имели, враг не продвинулся на границе Донецкой и Запорожской областей.

Харьков

Обстрелы украинских позиций усилились, оккупанты пытаются снова захватить освобожденные населенные пункты. Подтвержденных наступлений врага нет.

Юг Украины

Южный фронт под огнем — реактивные, ракетные, артиллерийские и авиаудары сопровождались попыткой выдвинуться в сторону Кривого Рога. Оккупанты также атаковали Запорожье ракетами.


Лена Руденко, Апостроф

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