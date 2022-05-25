Правила пересечения границы Украины изменились: кто из мужчин сможет выехать

выезд за границу

В Украине изменили правила пересечения границы для граждан.

Кабинет министров внес изменения в соответствующий закон. Теперь пересекать границу смогут некоторые категории мужчин.

В частности, выехать из Украины смогут водители, работники предприятий железнодорожного транспорта и спортсмены.

Что касается водителей, то во время военного положения пересекать границу смогут те из них, кто осуществляет перевозку медицинских грузов, грузов гуманитарной помощи автомобильными транспортными средствами для нужд Вооруженных сил, других военных формирований, а также населения Украины

выезд за границу

Принимать решение о выдаче разрешения на выезд для этой категории будет Мининфраструктура или военные администрации. Водители-мужчины смогут находиться за границей не более 30 дней со дня пересечения границы.

Также смогут выезжать из страны водители компаний, имеющих транспортные лицензии. При этом они могут пересекать границу только на транспортном средстве, полная масса которого составляет 3500 килограммов и больше. Эта категория водителей может оставаться за границей до 45 дней с момента выезда из Украины.

Также выезжать могут железнодорожники, которые обеспечивают функционирование и бесперебойную работу железной дороги, имеют разрешение на выезд. Решение о возможности выезда для них будет приниматься на срок не более полугода на основании письма от предприятия железнодорожного транспорта с обоснованием необходимости выезда и подтверждением объемов перевозок грузов железнодорожным транспортом в период военного состояния.

выезд за границу

Также из Украины смогут выезжать спортсмены, входящие в состав национальных сборных команд Украины по олимпийским, неолимпийским видам спорта и видам спорта лиц с инвалидностью; тренеры национальных команд, спортивные судьи и другие специалисты, которые участвуют в организации соревнований и подготовке спортсменов.


Дарья Волкова, politeka.net

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Экс-госсекретарь Киссинджер признал, что нейтралитет Украины больше невозможенЭкс-госсекретарь Киссинджер признал, что нейтралитет Украины больше невозможен
Прекратите нас насиловать: в Каннах голая активистка с флагом Украины на груди устроила протестПрекратите нас насиловать: в Каннах голая активистка с флагом Украины на груди устроила протест
Глава разведки раскрыл план возвращения Крыма и жалкие перспективы рф: "Мы должны, как минимум..."Глава разведки раскрыл план возвращения Крыма и жалкие перспективы рф: "Мы должны, как минимум..."
Уничтожение роSSийского генерала: в деле всплыли любопытные подробностиУничтожение роSSийского генерала: в деле всплыли любопытные подробности
РоSSияне хотели перерезать трассу на Бахмут, а вместо этого потеряли населенный пункт — ОВАРоSSияне хотели перерезать трассу на Бахмут, а вместо этого потеряли населенный пункт — ОВА
Блок рекламы


Похожие новости
Глава МИД Украины обсудил поддержку страны с президентом Северной МакедонииГлава МИД Украины обсудил поддержку страны с президентом Северной Македонии
Британия призвала РФ разблокировать экспорт зерна из УкраиныБритания призвала РФ разблокировать экспорт зерна из Украины
Виталий Кличко в Давосе призвал к воплощению Плана Маршалла для УкраиныВиталий Кличко в Давосе призвал к воплощению Плана Маршалла для Украины
"Следующей будет Словакия": соседей Украины возмутили призывы найти "компромисс с путиным""Следующей будет Словакия": соседей Украины возмутили призывы найти "компромисс с путиным"
Директор Human Rights Watch: Военные преступления – это и есть стратегия РоSSии против УкраиныДиректор Human Rights Watch: Военные преступления – это и есть стратегия РоSSии против Украины
В Давосе разгорелся спор: смирится ли РоSSия с поражением в войне против Украины?В Давосе разгорелся спор: смирится ли РоSSия с поражением в войне против Украины?
РоSSияне стягивают технику к границе с севером Украины — The Washington PostРоSSияне стягивают технику к границе с севером Украины — The Washington Post
Генеральный директор МАГАТЭ оценил угрозу ядерного противостояния на фоне войны РФ против УкраиныГенеральный директор МАГАТЭ оценил угрозу ядерного противостояния на фоне войны РФ против Украины
К вою сирен там начали привыкать: названы самые "тревожные" области УкраиныК вою сирен там начали привыкать: названы самые "тревожные" области Украины
Литва готовит новую партию помощи для УкраиныЛитва готовит новую партию помощи для Украины
Последние новости
Подгружаем последние новости