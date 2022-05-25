Правила пересечения границы Украины изменились: кто из мужчин сможет выехать

В Украине изменили правила пересечения границы для граждан.

Кабинет министров внес изменения в соответствующий закон. Теперь пересекать границу смогут некоторые категории мужчин.

В частности, выехать из Украины смогут водители, работники предприятий железнодорожного транспорта и спортсмены.

Что касается водителей, то во время военного положения пересекать границу смогут те из них, кто осуществляет перевозку медицинских грузов, грузов гуманитарной помощи автомобильными транспортными средствами для нужд Вооруженных сил, других военных формирований, а также населения Украины

Принимать решение о выдаче разрешения на выезд для этой категории будет Мининфраструктура или военные администрации. Водители-мужчины смогут находиться за границей не более 30 дней со дня пересечения границы.

Также смогут выезжать из страны водители компаний, имеющих транспортные лицензии. При этом они могут пересекать границу только на транспортном средстве, полная масса которого составляет 3500 килограммов и больше. Эта категория водителей может оставаться за границей до 45 дней с момента выезда из Украины.

Также выезжать могут железнодорожники, которые обеспечивают функционирование и бесперебойную работу железной дороги, имеют разрешение на выезд. Решение о возможности выезда для них будет приниматься на срок не более полугода на основании письма от предприятия железнодорожного транспорта с обоснованием необходимости выезда и подтверждением объемов перевозок грузов железнодорожным транспортом в период военного состояния.

Также из Украины смогут выезжать спортсмены, входящие в состав национальных сборных команд Украины по олимпийским, неолимпийским видам спорта и видам спорта лиц с инвалидностью; тренеры национальных команд, спортивные судьи и другие специалисты, которые участвуют в организации соревнований и подготовке спортсменов.