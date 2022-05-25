ООН признала, что мир стоит на пороге ядерной войны

В ООН заявили, что ядерный мировой конфликт теперь вполне возможен из-за нападения РоSSии на Украину. Об этом говорится в докладе Генерального секретаря ООН .

«Перспектива ядерного конфликта, когда-то немыслимая, теперь снова стала возможной», — сказано в документе.

Также у ООН агрессия РФ против Украины вызывает «невыносимую душевную боль». Там подчеркнули, что нападение страны-оккупанта будет иметь последствия далеко за пределами страны.

«Под удар попали больницы, школы, многоквартирные дома и приюты. Двенадцать миллионов украинцев были вынуждены покинуть свои дома. В окруженных городах мирные жители остаются в ловушке и отрезаны от предметов первой необходимости», — отмечают в докладе.