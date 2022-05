Глава МИД Украины обсудил поддержку страны с президентом Северной Македонии

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с президентом Северной Македонии Стево Пендаровским для обсуждения дальнейшей поддержки Украины. Об этом Кулеба написал у себя в Twitter .

"Поддержка Скопье Украины в эти напряженные времена остается непоколебимой. Украина всегда будет помнить об этом. Мы также согласны с тем, что на пути интеграции в ЕС Украина и Северная Македония являются компаньонами, а не конкурентами", - говорится в сообщении.