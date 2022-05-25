Британия призвала РФ разблокировать экспорт зерна из Украины

Великобритания призвала РоSSию разблокировать украинские порты для экспорта зерна из Украины, сообщает The Guardian .

Министр обороны Британии Бен Уоллес призвал РФ прекратить блокировать экспорт зерна из Украины, чтобы помочь странам, где может развиться голод. Он поприветствовал предположение, что другие черноморские страны могут сопровождать поставки зерна.

Уоллес отклонил идею об отмене санкций против страны в обмен на деблокаду экспорта.