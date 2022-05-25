Британия призвала РФ разблокировать экспорт зерна из Украины

Британия не планирует снимать санкции со страны-оккупанта в качестве компромисса, информирует ZN.ua.

Британия призвала РФ разблокировать экспорт зерна из Украины
© Maxar Technologies

Великобритания призвала РоSSию разблокировать украинские порты для экспорта зерна из Украины, сообщает The Guardian.

Министр обороны Британии Бен Уоллес призвал РФ прекратить блокировать экспорт зерна из Украины, чтобы помочь странам, где может развиться голод. Он поприветствовал предположение, что другие черноморские страны могут сопровождать поставки зерна.

Уоллес отклонил идею об отмене санкций против страны в обмен на деблокаду экспорта.


Елизавета Чижик, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Экс-госсекретарь Киссинджер признал, что нейтралитет Украины больше невозможенЭкс-госсекретарь Киссинджер признал, что нейтралитет Украины больше невозможен
Прекратите нас насиловать: в Каннах голая активистка с флагом Украины на груди устроила протестПрекратите нас насиловать: в Каннах голая активистка с флагом Украины на груди устроила протест
Уничтожение роSSийского генерала: в деле всплыли любопытные подробностиУничтожение роSSийского генерала: в деле всплыли любопытные подробности
Глава разведки раскрыл план возвращения Крыма и жалкие перспективы рф: "Мы должны, как минимум..."Глава разведки раскрыл план возвращения Крыма и жалкие перспективы рф: "Мы должны, как минимум..."
РоSSияне хотели перерезать трассу на Бахмут, а вместо этого потеряли населенный пункт — ОВАРоSSияне хотели перерезать трассу на Бахмут, а вместо этого потеряли населенный пункт — ОВА
Блок рекламы


Похожие новости
Виталий Кличко в Давосе призвал к воплощению Плана Маршалла для УкраиныВиталий Кличко в Давосе призвал к воплощению Плана Маршалла для Украины
"Следующей будет Словакия": соседей Украины возмутили призывы найти "компромисс с путиным""Следующей будет Словакия": соседей Украины возмутили призывы найти "компромисс с путиным"
Директор Human Rights Watch: Военные преступления – это и есть стратегия РоSSии против УкраиныДиректор Human Rights Watch: Военные преступления – это и есть стратегия РоSSии против Украины
В Давосе разгорелся спор: смирится ли РоSSия с поражением в войне против Украины?В Давосе разгорелся спор: смирится ли РоSSия с поражением в войне против Украины?
РоSSияне стягивают технику к границе с севером Украины — The Washington PostРоSSияне стягивают технику к границе с севером Украины — The Washington Post
Генеральный директор МАГАТЭ оценил угрозу ядерного противостояния на фоне войны РФ против УкраиныГенеральный директор МАГАТЭ оценил угрозу ядерного противостояния на фоне войны РФ против Украины
К вою сирен там начали привыкать: названы самые "тревожные" области УкраиныК вою сирен там начали привыкать: названы самые "тревожные" области Украины
Литва готовит новую партию помощи для УкраиныЛитва готовит новую партию помощи для Украины
Глава ЕЦБ указала на два урока, которые ЕС должен извлечь из войны РоSSии против УкраиныГлава ЕЦБ указала на два урока, которые ЕС должен извлечь из войны РоSSии против Украины
Кулеба: "Мы работаем над решением проблемы с экспортом зерна"Кулеба: "Мы работаем над решением проблемы с экспортом зерна"
Последние новости
Подгружаем последние новости