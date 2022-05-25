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2022-05-25
Британия призвала РФ разблокировать экспорт зерна из Украины
Британия не планирует снимать санкции со страны-оккупанта в качестве компромисса, информирует
© Maxar Technologies
Великобритания призвала РоSSию разблокировать украинские порты для экспорта зерна из Украины, сообщает
Министр обороны Британии Бен Уоллес призвал РФ прекратить блокировать экспорт зерна из Украины, чтобы помочь странам, где может развиться голод. Он поприветствовал предположение, что другие черноморские страны могут сопровождать поставки зерна.
Уоллес отклонил идею об отмене санкций против страны в обмен на деблокаду экспорта.
Елизавета Чижик, ZN.ua