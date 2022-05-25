ВСУ отбросили врага под Бахмутом и Северодонецком: сводка Генштаба ВСУ на 25 мая

Идут 91-е сутки противостояния украинского народа роSSийскому вторжению . Вечером среды, 25 мая, враг на Донбассе пытается преодолеть сопротивление подразделений из состава группировки Объединенных сил для создания благоприятных условий для ведения наступления.

Об этом Генеральный штаб ВСУ сообщает на своей странице в Facebook, информирует Апостроф .

Основные усилия противник сосредоточил на Бахмутском направлении . Пытается развить успех на Лиманском направлении . Кроме того, роSSийские кафиры продолжают активную подготовку к наступательным действиям на Новопавловском и Запорожском направлениях .

На Волынском и Полесском направлениях , сравнивая с прошлыми сутками, обстановка без изменений. В конце мая этого года на полигонах в Брестской, Витебской, Гродненской, Минской и Могилевской областях планируется проведение практических действий подразделений вооруженных сил Беларуси. Планом указанных мер предусматривается снятие с хранения вооружения и военной техники и маршей.

На Северском направлении противник продолжает прикрытие участка роSSийско-украинской границы в Брянской и Курской областях. В целях недопущения переброски подразделений наших войск на другие направления враг обстреливает объекты гражданской и военной инфраструктуры в приграничных районах.

На Слобожанском направлении оккупанты оказывают систематическое огневое влияние высокой интенсивности по районам сосредоточения наших войск. Подразделения агрессора обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Краснополья Сумской области, а также Терновая, Русские Тишки, Довгенькое и Новая Дмитровка Харьковской области.

Враг пытается улучшить тактическое положение своих подразделений в районах Изюма и Славянска. Совершил попытки штурмовых и наступательных действий в районах Довгенького Харьковской области и Богородичное Донецкой области, успеха не имел, с потерями отошел.

На Донецком направлении противник наносит артиллерийские и авиационные удары в районах Лимана и Камышевахи Донецкой области и Северодонецк и Новозвановка в Луганской области.

Противник предпринял попытки наступательных и штурмовых действий на Северодонецком и Бахмутском направлениях в районах населенных пунктов Берестово, Липово и Нирково, успеха не имел, отошел на ранее занятые рубежи.

На Авдеевском направлении роSSийские кафиры вели безуспешные штурмовые действия в районах населенных пунктов Красногоровка, Каменка, Авдеевка и Пески. Противник совершил авиационные удары и артиллерийские обстрелы в районах Марьинки, Никольского, Полтавки и Орехова.

В Южнобужском направлении вражеские подразделения пытались улучшить тактическое положение в направлении Николаева и обеспечить выход на административные границы Херсонской области. Враг обстрелял позиции наших войск и гражданскую инфраструктуру в районах Новоалександровки, Трудолюбовки, Новопавловки, Благодатного и Посад-Покровского.