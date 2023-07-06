Росіяни все частіше застосовують хімічну зброю під Бахмутом – Дмитрашківський

За попередніми даними, загарбники використовують речовину Люїзит, заборонену в якості хімічної зброї.

Російські військові стали активніше використовувати хімічну зброю на полі бою в районі міста Бахмут Донецької області. За попередніми даними, йдеться про заборонену хімічну речовину Люїзит, яку окупанти застосовують під час атак із артилерії, повідомив керівник служби зв’язків з громадськістю Сил територіальної оборони ЗСУ Олексій Дмитрашківський у коментарі для журналістки Сари Ештон-Сірілло у Twitter , інформує ZN.ua .

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"На бахмутському напрямку складна ситуація. Ворог усе частіше застосовує хімічну зброю. Так, під час артилерійських обстрілів застосовується елемент, попередньо, називається Люїзит. Є вже постраждалі від цього хімічного елементу. Симптоми цього елементу – тошнота, рвота та втрата свідомості", – заявив він.