Два росіянина навоювали під Бахмутом на великі тюремні строки – СБУ

Суд призначив їм покарання у вигляді 9 та 10 років ув’язнення.

Тюремні строки отримали «вагнерівець» та розвідник окупаційного угруповання «Шторм», які атакували Бахмут. Про це Служба безпеки України повідомила у Telegram. Обох зловмисників взяли в полон під час бойових дій на бахмутському напрямку, інформує ZN.ua.

Два росіянина навоювали під Бахмутом на великі тюремні строки – СБУ

Одним із засуджених є 23-річний колишній в’язень, який відбував покарання в тюменській виправній колонії за зґвалтування. Як з’ясували слідчі СБУ, у жовтні 2022 року представники ПВК «Вагнер» запропонували йому підписати контракт. За це «рекруту» пообіцяли 200 тис. рублів та «погашення» судимості. Вже на початку грудня минулого року найманця перекинули на східний фронт, де він через декілька днів потрапив у полон до українських захисників. Суд визнав його винним за ч. 4 ст. 447 Кримінального кодексу України (найманство). Суд призначив йому покарання у вигляді 9 років ув’язнення.

Інший злочинець – мешканець Луганщини, який до початку повномасштабного вторгнення увійшов до складу окупаційних підрозділів Південного військового округу збройних сил РФ. СБУ з’ясувала, що перебуваючи на «посадах» снайпера, а потім розвідника, він брав активну участь у бойових діях в районах Рубіжного, Лисичанська і Попасної. На початку цього року він пройшов спецпідготовку і його зарахували до окупаційного загону «Шторм», який був сформований агресором для прориву позицій Сил оборони в районі Бахмута. У березні українські захисники затримали бойовика під час боєзіткнення поблизу українського міста. На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисника винним за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) та ч. 2 ст. 260 (участь у не передбачених законом воєнізованих або збройних формуваннях). За вироком суду він має провести у в’язниці 10 років.


Іван Шевчук, ZN.ua





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Два росіянина навоювали під Бахмутом на великі тюремні строки – СБУДва росіянина навоювали під Бахмутом на великі тюремні строки – СБУ
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