Два росіянина навоювали під Бахмутом на великі тюремні строки – СБУ

Суд призначив їм покарання у вигляді 9 та 10 років ув’язнення.

Тюремні строки отримали «вагнерівець» та розвідник окупаційного угруповання «Шторм», які атакували Бахмут. Про це Служба безпеки України повідомила у Telegram. Обох зловмисників взяли в полон під час бойових дій на бахмутському напрямку, інформує ZN.ua .

Одним із засуджених є 23-річний колишній в’язень, який відбував покарання в тюменській виправній колонії за зґвалтування. Як з’ясували слідчі СБУ , у жовтні 2022 року представники ПВК «Вагнер» запропонували йому підписати контракт. За це «рекруту» пообіцяли 200 тис. рублів та «погашення» судимості. Вже на початку грудня минулого року найманця перекинули на східний фронт, де він через декілька днів потрапив у полон до українських захисників. Суд визнав його винним за ч. 4 ст. 447 Кримінального кодексу України (найманство). Суд призначив йому покарання у вигляді 9 років ув’язнення.