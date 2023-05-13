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2023-05-13
Українські захисники під Бахмутом беруть у полон окупантів — Маляр
Заступниця міністра МО розповіла про поточну ситуацію у найгарячішій точці фронту.
В епіцентрі бойових дій на — Бахмутському напрямку — ситуація розвивається динамічно,
«По двох напрямках у передмісті Бахмута наші війська поступово просуваються», — розповіла вона.
В Міноборони не називають конкретних цифр, оскільки активні бойові дії тривають, проте Маляр запевнила, що українські захисники знищують ворога і взяли в полон чимало окупантів.
Водночас, за її словами, в самому місті ситуація складніша.
«Втім, завдяки грамотному плануванню командування та мужності наших бійців, ворогу не вдається взяти місто під контроль»,— наголосила представниця МО.
Микита Ткаченко, ZN.ua