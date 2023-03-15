Під Бахмутом врятували військового, який жив у підвалі 42 дні

Його було поранено в одному з боїв.

Під Бахмутом врятували військового, який жив у підвалі 42 дні
Фото - Telegram Андрія Цаплієнка

Поранений український військовий провів 42 дні без їжі у підвалі під Бахмутом. Олексій Гордєєв харчувався крихтами та пив із калюж, схуднувши таким чином з 80 до 42 кг. Про це розповів журналіст Андрій Цаплієнко в своєму Telegram.

Під час боїв під Бахмутом ЗСУ захопили позиції російських загарбників та знайшли у підвалі пораненого українського захисника Олексія Гордєєва, інформує ZN.ua.

"Воїни, які звільнили село під Бахмутом, знайшли у підвалі полоненого українського бійця Олексія Гордєєва. З дірками від куль та осколків у стегні та спині, але живий.

З пекла його витяг доброволець ЗСУ з Нової Зеландії. Нагорі точилися бої, а поранений Олексій 42 дні лежав в підземеллі серед його вбитих і вмираючих від ран товаришів, яким він хотів, але не міг допомогти", – розповідає журналіст.

Харчувався Гордєєв крихтами їжі – схуд з 80 до 42 кг. Пив із калюж, а коли вода закінчилася, поповнював водний запас отруйним антифризом із нагрівача.


Віталій Кононученко, ZN.ua





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