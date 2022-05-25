Директор Human Rights Watch: Военные преступления – это и есть стратегия РоSSии против Украины

РоSSийская стратегия в войне против Украины полностью нарушает Женевскую конвенцию и все нормы международного закона. Однако такое поведение Владимира Путина хорошо вписывается в долгую историю кровавых конфликтов, которые он разжигал.

Об этом на Всемирном экономическом форуме в Давосе сказал исполнительный директор Human Rights Watch Кеннет Рот.

«Он так воевал в Чечне, в Сирии, а теперь в Украине. Это типично для него. Это стратегия военных преступлений», – сказал эксперт.

При этом он отметил, что только автократы уровня Путина с настолько неограниченной властью способны развязывать подобные войны. Собственно, роSSийский автократ даже «войной» не называет то кровопролитие, которое он навязал Украине.

«Если бы он все еще должен был совещаться с кем-то в процессе принятия решений, эта война не началась бы», – убежден Рот.