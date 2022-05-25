Директор Human Rights Watch: Военные преступления – это и есть стратегия РоSSии против Украины

В то же время, по мнению эксперта, в новом противостоянии демократии против авторитаризма Москва не подходит на роль главного антагониста, информирует ZN.ua.

Директор Human Rights Watch: Военные преступления – это и есть стратегия РоSSии против Украины
© Сергей Нужненко / Радио Свобода

РоSSийская стратегия в войне против Украины полностью нарушает Женевскую конвенцию и все нормы международного закона. Однако такое поведение Владимира Путина хорошо вписывается в долгую историю кровавых конфликтов, которые он разжигал.

Об этом на Всемирном экономическом форуме в Давосе сказал исполнительный директор Human Rights Watch Кеннет Рот.

«Он так воевал в Чечне, в Сирии, а теперь в Украине. Это типично для него. Это стратегия военных преступлений», – сказал эксперт.

При этом он отметил, что только автократы уровня Путина с настолько неограниченной властью способны развязывать подобные войны. Собственно, роSSийский автократ даже «войной» не называет то кровопролитие, которое он навязал Украине.

«Если бы он все еще должен был совещаться с кем-то в процессе принятия решений, эта война не началась бы», – убежден Рот.


Лесь Димань, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Экс-госсекретарь Киссинджер признал, что нейтралитет Украины больше невозможенЭкс-госсекретарь Киссинджер признал, что нейтралитет Украины больше невозможен
Прекратите нас насиловать: в Каннах голая активистка с флагом Украины на груди устроила протестПрекратите нас насиловать: в Каннах голая активистка с флагом Украины на груди устроила протест
Уничтожение роSSийского генерала: в деле всплыли любопытные подробностиУничтожение роSSийского генерала: в деле всплыли любопытные подробности
Глава разведки раскрыл план возвращения Крыма и жалкие перспективы рф: "Мы должны, как минимум..."Глава разведки раскрыл план возвращения Крыма и жалкие перспективы рф: "Мы должны, как минимум..."
РоSSияне хотели перерезать трассу на Бахмут, а вместо этого потеряли населенный пункт — ОВАРоSSияне хотели перерезать трассу на Бахмут, а вместо этого потеряли населенный пункт — ОВА
Блок рекламы


Похожие новости
В ОП прокомментировали предложения заморозить войну и отдать РоSSии часть территорий ради мираВ ОП прокомментировали предложения заморозить войну и отдать РоSSии часть территорий ради мира
"Все против россии": оккупанты в шоке, как мир поддерживает Украину, аудиоперехват СБУ"Все против россии": оккупанты в шоке, как мир поддерживает Украину, аудиоперехват СБУ
В Давосе разгорелся спор: смирится ли РоSSия с поражением в войне против Украины?В Давосе разгорелся спор: смирится ли РоSSия с поражением в войне против Украины?
РоSSияне стягивают технику к границе с севером Украины — The Washington PostРоSSияне стягивают технику к границе с севером Украины — The Washington Post
Генеральный директор МАГАТЭ оценил угрозу ядерного противостояния на фоне войны РФ против УкраиныГенеральный директор МАГАТЭ оценил угрозу ядерного противостояния на фоне войны РФ против Украины
Премьер Болгарии объяснил, как Украина может помочь сократить зависимость Греции от газа РоSSииПремьер Болгарии объяснил, как Украина может помочь сократить зависимость Греции от газа РоSSии
К вою сирен там начали привыкать: названы самые "тревожные" области УкраиныК вою сирен там начали привыкать: названы самые "тревожные" области Украины
Враг продолжает обстрелы Северодонецка: за сутки погибли шесть мирных гражданВраг продолжает обстрелы Северодонецка: за сутки погибли шесть мирных граждан
Есть погибшие и раненые: глава ОВА Гайдай рассказал, что штурм Северодонецка продолжается прямо сейчасЕсть погибшие и раненые: глава ОВА Гайдай рассказал, что штурм Северодонецка продолжается прямо сейчас
Литва готовит новую партию помощи для УкраиныЛитва готовит новую партию помощи для Украины
Последние новости
Подгружаем последние новости