В ОП прокомментировали предложения заморозить войну и отдать РоSSии часть территорий ради мира

Украина не будет участвовать в дискуссиях о возможности замораживания роSSийской войны против нашего государства, прекращении боевых действий и "сдачи" части территорий РоSSии ради мира. Об этом заявил советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк в Telegram .

Он объяснил, что сейчас РФ тратит огромные ресурсы, чтобы убедить мир в том, что она якобы имеет право на убийство украинцев, не получая полноценного наказания за свои действия.

"Именно поэтому пророSSийские лоббисты в Европе начинают понемногу поднимать голову. Еще вчера в информационной повестке было исключительно нефтяное эмбарго и роSSийские военные преступления. Сегодня определенными политическими устами нам предлагается новая адженда: прекращение огня, замороженный конфликт и сдача части территорий ради мира", — заявил Подоляк.

По его словам, таким образом политики пытаются избавиться от новостей о вторжении РФ в Украину и возобновить экономические отношения со страной-агрессором. Он отметил, что "в некоторых западных глазах" можно прочитать подобные слова: "Мы же хотим вернуть старый, довоенный образ жизни. Соглашайтесь на какие-то компромиссы".

Однако Подоляк подчеркнул, что Украина не будет участвовать в подобных дискуссиях, поскольку не торгует своими гражданами, территориями и суверенитетом.

"Это четкая красная линия. Украинское общество заплатило страшную цену и не позволит никому сделать даже шаг в этом направлении — ни одной власти, ни одной стране. Любой намек на это со стороны любого партнера будет получать принципиальную реакцию", — заявил он.