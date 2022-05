Литва готовит новую партию помощи для Украины

Литва планирует передать Украине бронемашины М113, военные грузовики и внедорожники. Об этом сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

«Мы готовим новую партию поддержки Украины. 20 бронемашин М113, 10 военных грузовиков и 10 внедорожников (для проведения работ по разминированию) будут доставлены в Украину в ближайшее время! Литва стоит вместе с Украиной!» – написал Анушаускас в Twitter .