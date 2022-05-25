Литва готовит новую партию помощи для Украины

Литва планирует передать Украине бронемашины М113, военные грузовики и внедорожники. Об этом сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.
«Мы готовим новую партию поддержки Украины. 20 бронемашин М113, 10 военных грузовиков и 10 внедорожников (для проведения работ по разминированию) будут доставлены в Украину в ближайшее время! Литва стоит вместе с Украиной!» – написал Анушаускас в Twitter.
Мы приготовимся к новой поддержке битвы к ??. 20 M113 armored vehicles, 10 military trucks and 10 SUVs (for demining operations) will be delivered to ?? soon! ?? Stands together with ??! #ВместеПобеды