Геннадий Друзенко начал собирать средства на мобильный бронированный госпиталь для военных
Соучредитель и руководитель Первого добровольческого мобильного госпиталя им. Пирогова Геннадий Друзенко рассказал, что они собирают средства на мобильную бронированную больницу «Ковчег», которая сможет спасать жизнь наших военных на передовой.
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«Я по всему миру ищу бронированные машины, и из того, что я видел – это самый лучший вариант. Мы найдем на нее деньги, заберем ее и покажем, как она работает. Этот «Ковчег» действительно станет ковчегом, когда вокруг «потоп», а в нем люди выживают», - сказал Геннадий Друзенко.
По словам Геннадия Друзенко, главное преимущество госпиталя на колесах – это возможность быстро менять свою дислокацию, в случае начала вражеских обстрелов.
Каждый, кто поможет выкупить этот ковчег, присоединится к тому, что эта машина с флагом ПДМШ начнет быстро работать. Давайте, украинцы, покажем, что мы можем собрать и поучить НАТО каким-нибудь конкурентоспособным образцам», - подчеркнул Геннадий Друзенко.
Как отметил Геннадий Друзенко, эта машина оборудована автономной системой отопления, душем, кухней, большим багажником, а также броней, способной защитить от пуль или осколков. Также эта машина способна перевозить до 50 легко или средне раненых военных.