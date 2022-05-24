Геннадий Друзенко начал собирать средства на мобильный бронированный госпиталь для военных

Геннадий Друзенко начал собирать средства на мобильный бронированный госпиталь для военных

Соучредитель и руководитель Первого добровольческого мобильного госпиталя им. Пирогова Геннадий Друзенко рассказал, что они собирают средства на мобильную бронированную больницу «Ковчег», которая сможет спасать жизнь наших военных на передовой.

Показал автомобиль он в своем блоге.

«Я по всему миру ищу бронированные машины, и из того, что я видел – это самый лучший вариант. Мы найдем на нее деньги, заберем ее и покажем, как она работает. Этот «Ковчег» действительно станет ковчегом, когда вокруг «потоп», а в нем люди выживают», - сказал Геннадий Друзенко.

По словам Геннадия Друзенко, главное преимущество госпиталя на колесах – это возможность быстро менять свою дислокацию, в случае начала вражеских обстрелов.

Каждый, кто поможет выкупить этот ковчег, присоединится к тому, что эта машина с флагом ПДМШ начнет быстро работать. Давайте, украинцы, покажем, что мы можем собрать и поучить НАТО каким-нибудь конкурентоспособным образцам», - подчеркнул Геннадий Друзенко.

Как отметил Геннадий Друзенко, эта машина оборудована автономной системой отопления, душем, кухней, большим багажником, а также броней, способной защитить от пуль или осколков. Также эта машина способна перевозить до 50 легко или средне раненых военных.


user, politeka.net

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