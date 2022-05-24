В Москве "арестовали" Максима Марченко: "Они могут даже меня бить"
Басманный суд Москвы заочно арестовал главу Одесской военной администрации Максима Марченко.
Об этом сообщают роSSийские СМИ со ссылкой на пресслужбу суду.
РоSSийские оккупанты обвиняют его в применении запрещенных средств и методов ведения войны».
В расписании суда есть соответствующее заседание, которое состоялось вчера, 23 мая. Но документы, как указано на сайте учреждения, для публикации запрещены. В роSSийских СМИ указано, что Марченко также объявили в международный розыск.
Сам Марченко
- Вы знаете, когда вас нет, о вас такое говорят.
- Передайте им, шо когда меня нет, они могут даже меня бить.
Решение о заочном аресте вынесла судья Валентина Левашова. Она также рассматривала судебные дела в отношении украинской военной Надежды Савченко, брата лидера роSSийской оппозиции Алексея Навального Олега, журналиста из РФ Олега Кашина, который сейчас живет в Британии, и в 2015 году заочно арестовала роSSийского оппозиционного политика Илью Пономарева.