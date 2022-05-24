В Москве "арестовали" Максима Марченко: "Они могут даже меня бить"

Максим Марченко

Басманный суд Москвы заочно арестовал главу Одесской военной администрации Максима Марченко.

Об этом сообщают роSSийские СМИ со ссылкой на пресслужбу суду.

РоSSийские оккупанты обвиняют его в применении запрещенных средств и методов ведения войны».

В расписании суда есть соответствующее заседание, которое состоялось вчера, 23 мая. Но документы, как указано на сайте учреждения, для публикации запрещены. В роSSийских СМИ указано, что Марченко также объявили в международный розыск.

Сам Марченко отреагировал на свой "арест" одесским анекдотом:

- Вы знаете, когда вас нет, о вас такое говорят.

- Передайте им, шо когда меня нет, они могут даже меня бить.

Решение о заочном аресте вынесла судья Валентина Левашова. Она также рассматривала судебные дела в отношении украинской военной Надежды Савченко, брата лидера роSSийской оппозиции Алексея Навального Олега, журналиста из РФ Олега Кашина, который сейчас живет в Британии, и в 2015 году заочно арестовала роSSийского оппозиционного политика Илью Пономарева.


Алексей Ионов, politeka.net

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