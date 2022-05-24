В Москве "арестовали" Максима Марченко: "Они могут даже меня бить"

Басманный суд Москвы заочно арестовал главу Одесской военной администрации Максима Марченко. Об этом сообщают роSSийские СМИ со ссылкой на пресслужбу суду. РоSSийские оккупанты обвиняют его в применении запрещенных средств и методов ведения войны».

В расписании суда есть соответствующее заседание, которое состоялось вчера, 23 мая. Но документы, как указано на сайте учреждения, для публикации запрещены. В роSSийских СМИ указано, что Марченко также объявили в международный розыск.

Сам Марченко отреагировал на свой "арест" одесским анекдотом:

- Вы знаете, когда вас нет, о вас такое говорят.

- Передайте им, шо когда меня нет, они могут даже меня бить.