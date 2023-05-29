Ракети Storm Shadow показали максимальну ефективність – Резніков

Україна показує максимальний результат використання британських ракет.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що передані Великою Британією ракети Storm Shadow показали стовідсотковий результат ураження. Про це глава Міноборони розповів в ефірі телемарафону, інформує ZN.ua .

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"Зі всієї кількості пусків Storm Shadow, які відбулися, всі 100% влучні ураження по цілях, визначених Генеральним штабом. 100 на 100, абсолютно результативно" – наголосив очільник оборонного відомства.

За його словами, під час візиту на минулому тижні міністра оборони Великої Британії Бена Воллеса до Києва, йому представили двох пілотів авіаційного підрозділу ЗСУ, які застосовували ці ракети проти ворога. Вони подарували Воллесу червону стрічку з їх підписом, яка є фіксатором ракети.