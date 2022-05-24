Дом моей мамы под Бучей разбомбили, маму чудом успели спасти - нардеп Олесь Довгий

Дом профессора Киево-Могилянской академии Ларисы Довгой, расположенный между Бучей и Ирпенем, был разбомблен и сгорел.

Об этом сообщил сын Ларисы Довгой – народный депутат Олесь Довгий, информирует Апостроф .

"Война лишила дома мою маму, которая жила рядом с Ирпенем и Бучей. Нам посчастливилось ее забрать оттуда уже через несколько дней после начала войны во время обстрела. На днях я был там и смотрел на останки дома, в котором мы последние 15 лет собирались на праздники. Этого дома сейчас нет. Как и части нашей жизни и жизни мамы", — рассказал Олесь Довгий.

Вместе с домом были уничтожены картины его деда-художника и научная библиотека Ларисы Долгой.

"Все личные вещи, которые имели для нас значение – детские фотографии, рисунки, письма, картины, которые оставил в наследство дедушка-художник… Больше всего ее библиотека. Мама всю жизнь собирала ее, каждая книга собрана по крохам, мама проводила много времени в библиотеках мира, делая там ксерокопии нужных работ. Она исследует важные для украинской культуры рукописи и превращает их в научные труды, лекции для студентов и статьи для международных изданий", — отметил Олесь Довгий.