В РоSSии заочно «арестовали» командира Одесской ОВА Марченко
Его обвиняют в "применении запрещенных методов ведения войны", информирует
Басманный суд Москвы во вторник, 24 мая, заочно арестовал бывшего командира украинского добровольческого батальона «Айдар» Максима Марченко, возглавляющего сейчас Одесскую областную военную администрацию. В РФ его обвиняют в применении запрещенных средств и методов ведения войны.
«По Марченко судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента его задержания или экстрадиции на территорию РФ», - сообщает роSSийское агентство со ссылкой на источник в суде.
РоSSийское следствие заочно предъявило Марченко обвинение в применении запрещенных средств и методов ведения войны (ч. 1 ст. 356 УК РФ).
Аналогичная мера пресечения по аналогичному обвинению «избрана» в роSSийском суде в отношении командира 44-й отдельной артиллерийской бригады Вооруженных сил Украины Сергея Баранова.
В суде утверждают, что оба «объявлены в международный розыск».