Басманный суд Москвы во вторник, 24 мая, заочно арестовал бывшего командира украинского добровольческого батальона «Айдар» Максима Марченко, возглавляющего сейчас Одесскую областную военную администрацию. В РФ его обвиняют в применении запрещенных средств и методов ведения войны.

«По Марченко судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента его задержания или экстрадиции на территорию РФ », - сообщает роSSийское агентство со ссылкой на источник в суде.

РоSSийское следствие заочно предъявило Марченко обвинение в применении запрещенных средств и методов ведения войны (ч. 1 ст. 356 УК РФ).

Аналогичная мера пресечения по аналогичному обвинению «избрана» в роSSийском суде в отношении командира 44-й отдельной артиллерийской бригады Вооруженных сил Украины Сергея Баранова.

В суде утверждают, что оба «объявлены в международный розыск».