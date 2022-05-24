В РоSSии заочно «арестовали» командира Одесской ОВА Марченко

Его обвиняют в "применении запрещенных методов ведения войны", информирует ZN.ua.

В РоSSии заочно «арестовали» командира Одесской ОВА Марченко
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Басманный суд Москвы во вторник, 24 мая, заочно арестовал бывшего командира украинского добровольческого батальона «Айдар» Максима Марченко, возглавляющего сейчас Одесскую областную военную администрацию. В РФ его обвиняют в применении запрещенных средств и методов ведения войны.

«По Марченко судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента его задержания или экстрадиции на территорию РФ», - сообщает роSSийское агентство со ссылкой на источник в суде.

РоSSийское следствие заочно предъявило Марченко обвинение в применении запрещенных средств и методов ведения войны (ч. 1 ст. 356 УК РФ).

Аналогичная мера пресечения по аналогичному обвинению «избрана» в роSSийском суде в отношении командира 44-й отдельной артиллерийской бригады Вооруженных сил Украины Сергея Баранова.

В суде утверждают, что оба «объявлены в международный розыск».


Ирина Знась, ZN.ua

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