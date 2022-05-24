Буданов сделал прогноз по госперевороту в РоSSии

Глава ГУР МО Кирилл Буданов считает, что в РФ может произойти теневой переворот, но точно не открытый. В разведке отмечают, что уже сегодня окружение диктатора Владимира Путина ищет ему замену.

Во время интервью УП глава разведки отметил: "Вот ближайшее окружение, которое, скажем так, представляет сейчас финансовую ветвь, они довольно много потеряли из-за войны. И вот они ищут выход из ситуации. Самый простой выход из ситуации для них – это заменить Путина другим лицом.

Скажем так, обвинить во всех проблемах не РоSSию, а именно одного человека – Путина. И сказать, что он был больным диктатором, снимайте все санкции, снимайте все ограничения, начинаем жить заново, во всем виновата не РоSSия, а именно он".

Буданов отметил, что большинство военных РФ поддержали войну, но сейчас они не хотят ее продолжать, поскольку терпят значительные потери.

К примеру, за это вторжение выступило определенное количество спецслужб РФ . Целью этого было сокрытие больших затрат, которые должны были идти в течение последних лет на формирование в нашей стране пророSSийски настроенных людей. Кроме этого, по словам Буданова, россияне действительно верили в то, что смогут взять Киев через три дня, а саму войну закончат на десятый день.

Глава разведки отмечает, что сегодня выход из войны ищет роSSийский бизнес, понимающий свои потери. Буданов назвал это достаточно прагматичным подходом.

"Они теряют деньги, а это огромные деньги. Поэтому они выступают против. Однако открыто они не решаются об этом говорить именно Путину. Между собой такие разговоры ведутся. Такие разговоры идут даже между бизнесом и силовиками, между бизнесом и политиками. Это все есть", – отметил Буданов.