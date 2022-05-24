Украинцам показали реальные масштабы роSSийской оккупации и разрушений, карта: "Общая площадь превышает..."

оккупанты, роSSийские солдаты, роSSийские войска

Площадь оккупированных территорий увеличилась в 2,9 раз.

С 2014 года роSSийская армия оккупировала столько украинских земель, что их общая площадь превышает вместе взятые территории Венгрии и Болгарии. Об этом сообщает издание Forbes.

Так, по состоянию на 23 февраля в роSSийской оккупации находилось 43 300 кв. км, или 7% украинской территории (вся площадь Украины составляет 603 548 кв. км). Теперь же площадь оккупированных земель в 2,9 раза больше. Временно неподконтрольные территории включают АР Крым и город Севастополь, части Донецкой, Луганской, Харьковской, Херсонской, Запорожской областей.

За время полномасштабной войны бойцам ВСУ удалось полностью освободить от роSSийских захватчиков Киевскую, Черниговскую, Сумскую, Николаевскую и Житомирскую области.

Также Forbes отмечает, что война с россией разрушила почти вдвое больше дорог, чем мы успели отремонтировать за два года «Большого строительства».

В целом, по оценкам Киевской школы экономики, только прямые потери от повреждения физической инфраструктуры в Украине достигли $97,4 млрд (данные по состоянию на 19 мая). Из этой суммы 35% приходится на разрушения жилых домов, 32% – автомобильных дорог, 11% –активов предприятий, 7% – гражданских аэропортов.


Тарас Галушко, politeka.net

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