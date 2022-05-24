Вице-президент Еврокомиссии: беженцы из Украины воспользовались планом, разработанным для людей из Балкан

Украинским детям, которые были вынуждены вместе с родителями покинуть страну из-за войны, повезло, что в Украине существует цифровая форма обучения. Это позволило им не выпасть из учебного плана.

Об этом сказал вице-президент Еврокомиссии Маргаритис Схинас на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Он отметил, что украинские дети пошли в европейские школы с первого же дня. И это стало возможным благодаря быстрой реакции европейских правительств на кризис, возникший из-за агрессии РоSSии. Однако цифровая система обучения в Украине позволила украинским детям не выпасть из учебного плана дома.

По словам Схинаса, трудности возникли в сфере здравоохранения, потому что Украина была среди стран с низким уровнем вакцинации. Однако вице-президент Еврокомиссии отметил, что и эту проблему удалось решить благодаря запасу доз в странах ЕС . Он также рассказал, что прибывшие в ЕС после начала войны украинцы пользуются планом о временной защите. Этот план был разработан задолго до начала войны в Украине.

"Интересно, что мы прописали этот план временной защиты еще в 2001 году, готовясь принимать беженцев из Югославии. Но он так и не был использован. Кто же знал, что через столько лет мы применим его, чтобы помочь людям из Украины", – сказал Схинас.