Генсек НАТО считает, что озабоченность Турции нужно учесть при приеме в альянс Финляндии и Швеции

Столтенберг убежден, что переговоры с Анкарой позволят уладить все разногласия, информирует ZN.ua.

Генсек НАТО считает, что озабоченность Турции нужно учесть при приеме в альянс Финляндии и Швеции
© NATO/Flickr

Турция блокирует процесс вступления Финляндии и Швеции в НАТО. Однако, по мнению генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга, аргументы и беспокойство Анкары необходимо обязательно учесть.

Об этом он сказал на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

«Я говорил с Эрдоганом в субботу. Турция выразила обеспокоенность по поводу терроризма и вопросов, касающихся ее безопасности. Я уверен, что мы сейчас, как и много раз в прошлом, решим все проблемы, чтобы принять Финляндию и Швецию в наш альянс. Их членство будет очень важно для безопасности Балтии. Но я также признаю необходимость рассмотреть турецкие беспокойства. В конце концов, Турция граничит с Ближним Востоком, где приходится бороться с ИГИЛ. А на севере ее сосед в Черном море – это агрессивная РоSSия», – подчеркнул Столтенберг.

16 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция не согласится на вступление Финляндии и Швеции в НАТО.

Эрдоган обвинил Швецию и Финляндию в сокрытии членов сепаратистской боевой Рабочей партии Курдистана (РПК), и сторонников базирующегося в США священнослужителя Фетхуллаха Гюлена, которого Турция обвиняет в организации попытки государственного переворота в 2016 году. РПК была признана террористической организацией в Турции, США и ЕС. По словам Эрдогана, Швеция не экстрадировала 30 человек, которых Турция считает связанными с терроризмом.


Лесь Димань, ZN.ua

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