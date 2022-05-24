Генсек НАТО считает, что озабоченность Турции нужно учесть при приеме в альянс Финляндии и Швеции

Турция блокирует процесс вступления Финляндии и Швеции в НАТО. Однако, по мнению генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга, аргументы и беспокойство Анкары необходимо обязательно учесть.

Об этом он сказал на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

«Я говорил с Эрдоганом в субботу. Турция выразила обеспокоенность по поводу терроризма и вопросов, касающихся ее безопасности. Я уверен, что мы сейчас, как и много раз в прошлом, решим все проблемы, чтобы принять Финляндию и Швецию в наш альянс. Их членство будет очень важно для безопасности Балтии. Но я также признаю необходимость рассмотреть турецкие беспокойства. В конце концов, Турция граничит с Ближним Востоком, где приходится бороться с ИГИЛ. А на севере ее сосед в Черном море – это агрессивная РоSSия», – подчеркнул Столтенберг.

16 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция не согласится на вступление Финляндии и Швеции в НАТО.