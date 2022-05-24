Песков назвал предателем бывшего дипломата РФ в ООН Бориса Бондарева

Пресс-секретарь президента страны-агрессора Владимира Путина Дмитрий Песков считает предателем дипломата РФ в ООН Бориса Бондарева. Дипломат уволился с должности и осудил войну РФ против Украины, информируют росСМИ.

"Господин Бондарев больше не с нами, скорее он против нас... Он осуждает события роSSийского руководства, а события роSSийского руководства поддерживаются почти всем населением нашей страны. Следовательно, этот господин выступил против общего консолидированного мнения нашей страны", - подчеркнул Песков.