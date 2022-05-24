Фон дер Ляйен рассказала, каким ЕС видит восстановление Украины после войны

По словам президента Еврокомиссии, этот процесс должен помочь украинцам приблизиться к европейскому будущему, которое они давно избрали, информирует ZN.ua.

Фон дер Ляйен рассказала, каким ЕС видит восстановление Украины после войны
© European Parliament / Flickr

Украине остро необходима финансовая помощь. Речь идет о больших суммах, которые нужны Киеву, чтобы выплатить зарплаты, пенсии, а также обеспечить базовые потребности для функционирования страны. Об этом на Всемирном экономическом форуме в Давосе сказала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Она напомнила, что ЕС выделил 10 миллиардов евро макрофинансовой помощи Украине, что стало беспрецедентной поддержкой, которую союз предоставил стране без членства. Однако Фон дер Ляйен подчеркнула, что это лишь краткосрочная необходимость. Нужно уже сейчас думать о послевоенном восстановлении Украины.

По словам президента Еврокомиссии, это будет «колоссальная» задача, для выполнения которой понадобится поддержка всех: международных институтов, таких ка Всемирный банк и МВФ, стран Европы, а также частного сектора. Она похвалила инициативу провести конференцию в швейцарском городе Лугано, посвященную восстановлению Украины. О ней вчера в речи упоминал президент Украины Владимир Зеленский.

«Но вопрос не только в том, чтобы ликвидировать ущерб, причиненный Владимиром Путиным. Речь идет и о построении будущего, которое украинцы избрали для себя. Реконструкция страны должна объединить массивные инвестиции и амбициозные реформы. Нужно модернизировать украинское управление, установить верховенство закона, побороть коррупцию, избавиться от олигархов, построить крепкую экономику и помочь Украине на пути в ЕС. Украинцы принадлежат европейской семье, они защищают свою свободу, но также и наши ценности. Поэтому мы стоим на их стороне», – сказала Фон дер Ляйен.


Анастасия Гурин, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Прекратите нас насиловать: в Каннах голая активистка с флагом Украины на груди устроила протестПрекратите нас насиловать: в Каннах голая активистка с флагом Украины на груди устроила протест
Дифференцированная мобилизация: в Украине могут провести новый этап призыва в армиюДифференцированная мобилизация: в Украине могут провести новый этап призыва в армию
Депутаты рф готовы запретить обмен некоторых воинов из "Азостали": кого не хотят отпускать в УкраинуДепутаты рф готовы запретить обмен некоторых воинов из "Азостали": кого не хотят отпускать в Украину
Уничтожение роSSийского генерала: в деле всплыли любопытные подробностиУничтожение роSSийского генерала: в деле всплыли любопытные подробности
Экс-госсекретарь Киссинджер признал, что нейтралитет Украины больше невозможенЭкс-госсекретарь Киссинджер признал, что нейтралитет Украины больше невозможен
Блок рекламы


Похожие новости
Президент Еврокомиссии: "РоSSия не видит в украинцах людей"Президент Еврокомиссии: "РоSSия не видит в украинцах людей"
Президент Польши рассказал, каким он видит завершение войны РФ против УкраиныПрезидент Польши рассказал, каким он видит завершение войны РФ против Украины
Зеленский на форуме в Давосе предложил новую модель восстановления УкраиныЗеленский на форуме в Давосе предложил новую модель восстановления Украины
В Генштабе ВСУ рассказали, сколько оккупантов уничтожили украинские защитники с начала войныВ Генштабе ВСУ рассказали, сколько оккупантов уничтожили украинские защитники с начала войны
Блинкен: «Частью войны Путина является попытка стереть украинскую идентичность»Блинкен: «Частью войны Путина является попытка стереть украинскую идентичность»
Семь воздушных и 30 наземных целей – Воздушные силы и ПВО подвели итоги работы за последние суткиСемь воздушных и 30 наземных целей – Воздушные силы и ПВО подвели итоги работы за последние сутки
Свириденко представила на форуме в Давосе планы развития экономики УкраиныСвириденко представила на форуме в Давосе планы развития экономики Украины
В Москве уже обсуждают «будущее после Путина» и даже фигуры преемников — МедузаВ Москве уже обсуждают «будущее после Путина» и даже фигуры преемников — Медуза
Американский Институт изучения войны раскрыл положение войск рф в Украине: "За последние 24 часа..."Американский Институт изучения войны раскрыл положение войск рф в Украине: "За последние 24 часа..."
"Такой войны не было на континенте 77 лет": стало известно, сколько ракет РоSSия выпустила по Украине"Такой войны не было на континенте 77 лет": стало известно, сколько ракет РоSSия выпустила по Украине
Последние новости
Подгружаем последние новости