Фон дер Ляйен рассказала, каким ЕС видит восстановление Украины после войны

Украине остро необходима финансовая помощь. Речь идет о больших суммах, которые нужны Киеву , чтобы выплатить зарплаты, пенсии, а также обеспечить базовые потребности для функционирования страны. Об этом на Всемирном экономическом форуме в Давосе сказала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Она напомнила, что ЕС выделил 10 миллиардов евро макрофинансовой помощи Украине, что стало беспрецедентной поддержкой, которую союз предоставил стране без членства. Однако Фон дер Ляйен подчеркнула, что это лишь краткосрочная необходимость. Нужно уже сейчас думать о послевоенном восстановлении Украины.

По словам президента Еврокомиссии, это будет «колоссальная» задача, для выполнения которой понадобится поддержка всех: международных институтов, таких ка Всемирный банк и МВФ , стран Европы, а также частного сектора. Она похвалила инициативу провести конференцию в швейцарском городе Лугано, посвященную восстановлению Украины. О ней вчера в речи упоминал президент Украины Владимир Зеленский.