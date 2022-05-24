Разбиты вокзал, жилые дома и железнодорожные пути: враг нанес новые удары по Днепропетровской области, фото

Утром во вторник, 24 мая, роSSийские оккупанты обстрелял из "Ураганов" Зеленодольскую общину Днепропетровской области, а накануне россияне нанесли четыре ракетных удара – по Павлоградскому и Синельниковскому районам области.

Как сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, обстрелу 24 мая подверглась Великая Костромка, где есть разрушения, но люди, к счастью, не пострадали. В Широковской общине враг попал по полям.

Кроме того, в ГСЧС области рассказали, что в Павлоградском и Синельниковском районах вражеские ракеты ударили по железнодорожной инфраструктуре и нанесли ей сильнейшие разрушения.

В Павлоградском районе было попадание одной ракеты, разрушены пути и электросеть железной дороги. Кроме того, повреждения получили семь жилых домов, хозяйственная постройка и легковой автомобиль. Люди не пострадали, информирует Апостроф.

В Синельниковском районе зафиксировано три прилета. Разрушена железная дорог: разбиты пути, вокзал и четыре хозяйственных сооружения, повреждены электросети. Также есть повреждения пяти жилых домов. Люди не пострадали.


Лена Руденко, Апостроф

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