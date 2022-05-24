РоSSия будет углублять связи с Китаем, заявил Лавров.

В МИД РФ считают, что "центр мирового развития переместился в Евразию", информирует ZN.ua.

РоSSия будет углублять связи с Китаем, заявил Лавров.
© Russian Foreign Ministry - МИД РоSSии/facebook

На фоне войны в Украине и углубления конфронтации США с Китаем в РоSSийской Федерации планируют укреплять экономические и дипломатические связи с Китаем. Однако полностью исключать предложения переговоров от Запада, в Министерстве иностранных дел РФ, все же не будут, сообщает The Guardian со ссылкой на МИД РоSSии.

С начала полномасштабной войны в Украине, в западных странах воцарилась «русофобия», заявил, отвечая на вопросы во время мероприятия в Москве, Сергей Лавров. Описывая текущую ситуацию, он подчеркнул, что его страна сейчас активно занимается импортозамещением и устанавливает торговые связи только с «надежными» странами-партнерами.

«Мы должны выйти из какой-либо зависимости от поставок абсолютно всего с запада для обеспечения развития критически важных для безопасности отраслей, экономики или социальной сферы нашей Родины» - подчеркнул он.


Дарья Кепова, ZN.ua

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