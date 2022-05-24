Американский Институт изучения войны раскрыл положение войск рф в Украине: "За последние 24 часа..."

оккупанты, роSSийские солдаты, роSSийские войска

В Донецкой области оккупанты активизировали наступательные действия в районе двух городов.

Оккупантам на Донбассе удалось добиться определенного успеха. Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

Эксперты ISW сообщают, что войска рф за последние 24 часа добились незначительных успехов по окружению Северодонецка. В Донецкой области оккупанты активизировали наступательные действия в районе двух городов - Авдеевка и Лиман. В Лимане идут бои, поскольку противник пытается перерезать наши линии снабжения.

ISW прогнозирует, что роSSийские войска, скорее всего, добьются дальнейших незначительных успехов к западу от Попасной, но вряд ли смогут захватить Бахмут.

Также сообщается, что роSSийские силы вокруг Изюма намерены попытаться возобновить наступательные операции в ближайшие дни.

Аналитики также утверждают, что украинское контрнаступление к северо-востоку от Харькова продолжает угрожать роSSийским позициям и вынуждает укрепить оборонительные позиции в районе Волчанска.

оккупанты, роSSийские солдаты, роSSийские войска


Тарас Галушко, politeka.net

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