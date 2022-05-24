Оккупанты отправляли на мины авто, которые пытались эвакуироваться, а затем расстреливали выживших

В Николаевской области роSSийские оккупанты направляли автомобили с людьми, которые хотели эвакуироваться, на заминированный путь, а затем расстреливали выживших, сообщили в оперативном командовании «Юг».

Продвигаясь по Николаевщине в сторону Херсона подразделения ВСУ обнаружили несколько гражданских автомобилей с изуродованными и расстрелянными телами людей.

«Повреждения техники, предварительно, свидетельствуют о подрыве автомобилей на заминированном участке местности, а также об обстреле колонны. При попытке местных жителей эвакуироваться оккупанты сначала указали им как разрешенный путь по заминированной местности, а затем расстреливали выживших после подрыва», - рассказали детали в командовании.

В частности, среди погибших - двое детей младшего школьного возраста.