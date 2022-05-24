Оккупанты отправляли на мины авто, которые пытались эвакуироваться, а затем расстреливали выживших

В Николаевской области раскрыли еще одно преступление нападающих, информирует ZN.ua.

Оккупанты отправляли на мины авто, которые пытались эвакуироваться, а затем расстреливали выживших
© Сергей Нужненко / Радио Свобода

В Николаевской области роSSийские оккупанты направляли автомобили с людьми, которые хотели эвакуироваться, на заминированный путь, а затем расстреливали выживших, сообщили в оперативном командовании «Юг».

Продвигаясь по Николаевщине в сторону Херсона подразделения ВСУ обнаружили несколько гражданских автомобилей с изуродованными и расстрелянными телами людей.

«Повреждения техники, предварительно, свидетельствуют о подрыве автомобилей на заминированном участке местности, а также об обстреле колонны. При попытке местных жителей эвакуироваться оккупанты сначала указали им как разрешенный путь по заминированной местности, а затем расстреливали выживших после подрыва», - рассказали детали в командовании.

В частности, среди погибших - двое детей младшего школьного возраста.


Ирина Знась, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Прекратите нас насиловать: в Каннах голая активистка с флагом Украины на груди устроила протестПрекратите нас насиловать: в Каннах голая активистка с флагом Украины на груди устроила протест
Дифференцированная мобилизация: в Украине могут провести новый этап призыва в армиюДифференцированная мобилизация: в Украине могут провести новый этап призыва в армию
Депутаты рф готовы запретить обмен некоторых воинов из "Азостали": кого не хотят отпускать в УкраинуДепутаты рф готовы запретить обмен некоторых воинов из "Азостали": кого не хотят отпускать в Украину
Уничтожение роSSийского генерала: в деле всплыли любопытные подробностиУничтожение роSSийского генерала: в деле всплыли любопытные подробности
Экс-госсекретарь Киссинджер признал, что нейтралитет Украины больше невозможенЭкс-госсекретарь Киссинджер признал, что нейтралитет Украины больше невозможен
Блок рекламы


Похожие новости
Как оккупанты крадут украинское зерно: детальные спутниковые фотоКак оккупанты крадут украинское зерно: детальные спутниковые фото
Оккупанты безуспешно пытаются сдержать контрнаступление ВСУ на Харьковщине: данные исследователейОккупанты безуспешно пытаются сдержать контрнаступление ВСУ на Харьковщине: данные исследователей
Оккупанты разрушили 8 памятников истории и культуры в Запорожской области — ОВАОккупанты разрушили 8 памятников истории и культуры в Запорожской области — ОВА
Оккупанты обстреляли машину с раненой женщиной в Северодонецке: фотоОккупанты обстреляли машину с раненой женщиной в Северодонецке: фото
Оккупанты разворачивают два дополнительных зенитных ракетных дивизиона С-400 на территории Крыма — Генштаб ВСУОккупанты разворачивают два дополнительных зенитных ракетных дивизиона С-400 на территории Крыма — Генштаб ВСУ
Создана база данных роSSийских командиров, которые участвуют в войне в УкраинеСоздана база данных роSSийских командиров, которые участвуют в войне в Украине
Оккупанты обстреляли 12 населенных пунктов в Донецкой области: шесть человек погиблиОккупанты обстреляли 12 населенных пунктов в Донецкой области: шесть человек погибли
"Это ад": оккупанты вслед за Мариуполем уничтожают очередной город"Это ад": оккупанты вслед за Мариуполем уничтожают очередной город
Оккупанты завезли технику из роSSийской глубинки, круглосуточно обстреливают Луганщину — ГайдайОккупанты завезли технику из роSSийской глубинки, круглосуточно обстреливают Луганщину — Гайдай
Оккупанты отбили у ВСУ недавно освобожденное село и готовятся завершить окружение: обновленная карта боевОккупанты отбили у ВСУ недавно освобожденное село и готовятся завершить окружение: обновленная карта боев
Последние новости
Подгружаем последние новости