Письмо Лукашенко к генсеку ООН: стало известно, о чем идет речь в послании

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что готов участвовать в международном диалоге для сохранения мира и благополучия будущих поколений. Об этом говорится в личном письме генсеку ООН Антониу Гутеррешу, которое диктатор передал последнему 20 мая. Содержание послания частично раскрыли в МИД Беларуси.

В обращении к Гутеррешу Лукашенко настаивает на том, что Беларусь не является агрессором в войне РоSSии с Украиной и ценит позицию генсека ООН относительно сложной ситуации на территории страны-соседа.