Письмо Лукашенко к генсеку ООН: стало известно, о чем идет речь в послании
Белорусский диктатор заявил о готовности участия в международных переговорах "ради мира" в Украине, информирует
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что готов участвовать в международном диалоге для сохранения мира и благополучия будущих поколений. Об этом говорится в личном письме генсеку ООН Антониу Гутеррешу, которое диктатор передал последнему 20 мая. Содержание послания частично
В обращении к Гутеррешу Лукашенко настаивает на том, что Беларусь не является агрессором в войне РоSSии с Украиной и ценит позицию генсека ООН относительно сложной ситуации на территории страны-соседа.
«Лукашенко четко заявляет в письме, что Беларусь не является агрессором, как многие на Западе пытаются нас представить. Но мы и не предатели. Для нашей страны важны честность и порядочность в отношениях», – говорится в разъяснении МИД.