Письмо Лукашенко к генсеку ООН: стало известно, о чем идет речь в послании

Белорусский диктатор заявил о готовности участия в международных переговорах "ради мира" в Украине, информирует ZN.ua.

Письмо Лукашенко к генсеку ООН: стало известно, о чем идет речь в послании
© Сайт Президента Республики Беларусь

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что готов участвовать в международном диалоге для сохранения мира и благополучия будущих поколений. Об этом говорится в личном письме генсеку ООН Антониу Гутеррешу, которое диктатор передал последнему 20 мая. Содержание послания частично раскрыли в МИД Беларуси.

В обращении к Гутеррешу Лукашенко настаивает на том, что Беларусь не является агрессором в войне РоSSии с Украиной и ценит позицию генсека ООН относительно сложной ситуации на территории страны-соседа.

«Лукашенко четко заявляет в письме, что Беларусь не является агрессором, как многие на Западе пытаются нас представить. Но мы и не предатели. Для нашей страны важны честность и порядочность в отношениях», – говорится в разъяснении МИД.


Александр Кричковский, ZN.ua

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