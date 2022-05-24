Хотят поскорее замять: родителям погибших на крейсере "Москва" предложили "решение"

Родственникам погибших предлагают подписать позорные бумажки и поскорее замять дело, не раскрывая всей правды.

Родители погибших на крейсере "Москва" срочников рассказали о бумажках, которые власти предлагают им подписать, чтобы "не затягивать" дело. В документе, который предлагается подписать, указано, что члены экипажа "умерли в результате катастрофы". При этом нет ни слова о том, что крейсер участвовал в "спецоперации" и утонул от украинских ракет "Нептунов".

Об этом "Новая газета. Европа" сообщает со ссылкой на матерей двоих солдат.

Так, одна из матерей рассказала изданию, что ее сын входит в список без вести пропавших военнослужащих, при этом в письменном виде эта информация родственникам не предоставлялась. По ее словам, на встрече с командованием родителям сказали, что крейсер "Москва" находился в нейтральных водах и не являлся участником боевых действий.

Мать еще одного погибшего срочника сообщила, что, пытаясь понять, считается ее сын погибшим или пропавшим без вести, ей также приходили извещения из военкомата, в которых было сказано: "С прискорбием извещаем, что ваш сын без вести пропал в результате катастрофы". И предлагают родителям погибших это заявление подписать.

"Мне звонят и говорят, что "уже три семьи подписали заявление, тоже приходите напишите, чтобы сразу в суд, чтобы долго не затягивали". Меня даже не спросили, готова ли я такое заявление подписать, что я добровольно признаю своего сына погибшим… Даже не погибшим. Там написано "умершим в результате катастрофы" и не прописано, что он участник этой операции", – рассказала она.