Литва призывает создать военно-морскую коалицию для разблокирования экспорта зерна из Украины

К ней могли бы присоединиться желающие страны, чтобы обеспечить возможность прокормить мир, информирует ZN.ua.

Литва призывает создать военно-морскую коалицию для разблокирования экспорта зерна из Украины
© Royal Navy Media Archive

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис предложил желающим странам создать военно-морскую коалицию, которая поможет снять роSSийскую блокаду в Черном море и возобновить экспорт зерновых из Украины. Он высказал свое предложение во время разговора с главой МИД Великобритании Лиз Трасс, пишет The Guardian.

"Времени очень, очень мало. Мы приближаемся к новому сбору урожая, и нет никакого другого практического пути экспорта зерна, кроме как через черноморский порт Одессы", — объяснил Ландсбергис.

Он подчеркнул, что необходимо показать уязвимым странам готовность действовать для предотвращения голода в мире.

Министр призвал организовать военно-морскую операцию по сопровождению, которую не будет контролировать НАТО, что позволит защитить суда с зерновыми культурами на их пути в Черном море. По его мнению, к инициативе, кроме Британии, могли бы также присоединиться страны, пострадавшие от потенциальной потери зерна, например, Египет.


Максим Царук, ZN.ua

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