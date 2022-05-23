Литва призывает создать военно-морскую коалицию для разблокирования экспорта зерна из Украины

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис предложил желающим странам создать военно-морскую коалицию, которая поможет снять роSSийскую блокаду в Черном море и возобновить экспорт зерновых из Украины. Он высказал свое предложение во время разговора с главой МИД Великобритании Лиз Трасс, пишет The Guardian .

"Времени очень, очень мало. Мы приближаемся к новому сбору урожая, и нет никакого другого практического пути экспорта зерна, кроме как через черноморский порт Одессы", — объяснил Ландсбергис.

Он подчеркнул, что необходимо показать уязвимым странам готовность действовать для предотвращения голода в мире.

Министр призвал организовать военно-морскую операцию по сопровождению, которую не будет контролировать НАТО, что позволит защитить суда с зерновыми культурами на их пути в Черном море. По его мнению, к инициативе, кроме Британии, могли бы также присоединиться страны, пострадавшие от потенциальной потери зерна, например, Египет.