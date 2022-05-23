РоSSийский дипломат подал в отставку: война с Украиной - преступление, а Лавров - это деградации системы

Сотрудник роSSийского постоянного представительства при ООН в Женеве Борис Бондарев заявил о своей отставке из-за войны, которую его страна развязала в Украине. По его словам, за время дипломатической службы ему еще никогда не было так стыдно за свою страну и работу.

Об этом он написал в своих социальных сетях.

"Развязанная Путиным агрессивная война с Украиной, а по факту со всем западным миром, — не только преступление против украинского народа, но и, пожалуй, самое тяжкое преступление против народа РоSSии", — написал он на своей странице в социальной сети LinkedIn, информирует Апостроф .

Действия страны он назвал преступлением против украинского и русского народа. Ведь буква Z перечеркнула все надежды россиян на жизнь в процветающем и свободном обществе. Сергея Лаврова он назвал “отличным примером деградации системы”. Бондарев также призвал других роSSийских дипломатов в ООН и во всем мире уйти в отставку. Он считает что РФ ждет изоляция.

Бондарев, согласно сайту отделения ООН в Женеве, занимал в постоянном представительстве должность советника. По его словам, он находился на дипломатической службе 20 лет.

“К сожалению, все эти двадцать лет уровень лжи и непрофессионализма в работе МИД все время возрастал”, - заявил дипломат.