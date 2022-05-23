Уничтожение роSSийского генерала: в деле всплыли любопытные подробности

В воскресенье, 22 мая, подразделение противовоздушной обороны 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ сбило роSSийский штурмовик Су-25. Погиб пилот - роSSийский генерал-майор Канамат Боташев, которому за два дня до гибели исполнилось 63 года.

Об этом пишет Telegram-канал "Оперативний ЗСУ", информирует Апостроф.

Смерть генерала подтвердило обсуждение в одном из роSSийских сообществ в соцсетях. Администратор телеграмм-канала разместил пост, в котором намекнул на гибель высокопоставленного пилота.

Участники сообщества начали выяснять, кто именно погиб, в одном комментарии было сказано о Канамате Боташеве. Однако администратор удалил этот комментарий, но обсуждение продолжилось с использованием инициалов – К.Х.Б.

"Учитывая, что ему 63 года, как раз 20 мая стукнуло, он стар для такой службы. Тем более, он раньше был уволен за разбитый самолет. Либо в РФ вообще все трудно с личным составом, либо он был членом ЧВК", - отметил автор публикации.


Лена Руденко, Апостроф

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