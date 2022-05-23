От 1105 гривен: в МВД сообщили о новой услуге для украинцев, что нужно знать

оформление документов, паспорт

В период военного положения возможны задержки по оформлению паспортных документов.

С понедельника, 23 мая, украинцы могут получить услугу одновременного оформления ID-карты и загранпаспорта. Об этом сообщили в МВД Украины.

Есть два основания для получения услуги:

  • в случае оформления ID-карты впервые в 14 лет;
  • в дальнейшем в случае утери документов или их обмена в связи с изменением персональных данных.

Стоимость услуги составит 1105 грн (в случае оформления в течение 20 рабочих дней) или 1583 грн (в случае срочного оформления в течение 7 рабочих дней). В случае оформления документов впервые, в 14 лет, оплачивается только услуга оформления загранпаспорта.



За получением услуги можно обращаться в подразделение ГМС, центр обслуживания "Паспортный сервис" или ЦПАУ. В МВД также предупредили, что на период действия военного положения возможны задержки по оформлению паспортных документов.

Ранее премьер-министр Денис Шмигаль анонсировал эту услугу:"Это позволит минимизировать затраты времени на получение или восстановление документов, что особенно важно в условиях военного времени".

документ, субсидия, оформление паспорта


Тарас Галушко, politeka.net

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