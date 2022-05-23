Бельгия стала первой в мире страной, где ввели карантин из-за обезьяньей оспы

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Бельгия стала первой в мире страной, где ввели карантин из-за обезьяньей оспы
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За последнюю неделю в Бельгии было зафиксировано четыре случая заболевания обезьяньей оспой, поэтому в стране ввели обязательный 21-дневный карантин, сообщает Politico, отмечая, что касается он только заболевших.

Соответствующее решение было принято 19 мая бельгийскими органами здравоохранения.

Издание отмечает, что когда человек контактировал с инфицированными – ему изоляция не нужна. Однако при таких контактах нужно особенно внимательно следить за уязвимыми людьми.


Виктория Хмилевская, ZN.ua

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