Новостей.COM ⇒
2022-05-23
Бельгия стала первой в мире страной, где ввели карантин из-за обезьяньей оспы
Кого это касается?
© Getty Images
За последнюю неделю в Бельгии было зафиксировано четыре случая заболевания обезьяньей оспой, поэтому в стране ввели обязательный 21-дневный карантин, сообщает Politico, отмечая, что касается он только заболевших.
Соответствующее решение было принято 19 мая бельгийскими органами здравоохранения.
Издание отмечает, что когда человек контактировал с инфицированными – ему изоляция не нужна. Однако при таких контактах нужно особенно внимательно следить за уязвимыми людьми.
Виктория Хмилевская, ZN.ua