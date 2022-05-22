Путин хочет устроить голод и миграционный кризис в мире – немецкий дипломат

Бывший посол Германии в РоSSии заявил, что президент РФ Владимир Путин намеренно пытается вызвать голод и кризис беженцев.

Рюдигер фон Фрич заявил немецкому изданию, что Путин хочет вызвать голод на Ближнем Востоке и в Африке, чтобы беженцы мигрировали в Европу, что дестабилизирует регион.

"Расчет Путина заключается в том, что после того, как поставки зерна прекратятся, голодающие люди из этих регионов будут спасаться бегством и пытаться попасть в Европу — как ранее миллионы сирийцев, спасающихся от ужасов войны", — цитирует его DW .

Его комментарии прозвучали в тот момент, когда эксперты по продовольственной безопасности предупреждают, что вторжение РоSSии в Украину усугубило глобальный кризис с поставками продовольствия. Один из экспертов заявил в Совете Безопасности ООН , что запасов пшеницы в мире осталось всего на 10 недель, информирует ZN.ua .

Украина считается мировой житницей. РоSSия и Украина вместе взятые экспортируют около трети мировой пшеницы, и многие регионы значительно зависят от этого экспорта.

Фон Фрич сказал, что Путин останавливает экспорт зерна из Украины, потому что это приведет к голоду, который окажет давление на европейские страны, чтобы они пересмотрели санкции против РоSSии.

"Он хочет дестабилизировать Европу новыми потоками беженцев, чтобы западные государства отказались от своей жесткой позиции в отношении РоSSии", — сказал он.

Госсекретарь США Энтони Блинкен также ранее обвинял РоSSию в использовании продовольствия в качестве оружия и говорил, что РоSSия держит в "заложниках" продовольствие для миллионов людей по всему миру.

"РоSSийское правительство, похоже, считает, что использование продовольствия в качестве оружия поможет достичь того, чего не удалось добиться вторжением - сломить дух украинского народа", - сказал Блинкен.