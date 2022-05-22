После ряда похорон в Беларуси стало меньше желающих воевать с Украиной
В ГУР отмечают, что тема войны против Украины среди белорусов не популярна, информирует
В Беларуси проходят похороны военных национальных вооруженных сил, которые подписали контракты с роSSийским командованием и участвовали в войне против Украины
Как
Тем не менее, в ГУР отмечают, что в целом участие в войне против Украины среди белорусских военных непопулярно.
«В воинских частях не проводится серьезная агитация или пропагандистские мероприятия. Впрочем, известно о случаях добровольного подписания контрактов с разными роSSийскими ПИК. Основной мотив для этого – деньги, обещающие за участие в боевых действиях на украинской территории», - добавили в разведке.
Правда, после ряда похорон и известий о «пропавших без вести» численность желающих заработать на войне уменьшилась.