В Беларуси проходят похороны военных национальных вооруженных сил, которые подписали контракты с роSSийским командованием и участвовали в войне против Украины

Как сообщило Главное управление разведки, недавно в нескольких населенных пунктах Беларуси прошли похороны военных, которые вызвались заключить контракты с роSSийскими ПИК. В частности, церемонии по погибшему солдату-контрактнику прошли в городе Марьина горка Минской области, где базируется 5 отдельная бригада специального назначения, а в Осиповичах Могилевской области (основывается 51 смешанная артиллерийская группа) хоронили отставного офицера и бывшего солдата-контрактника.

Тем не менее, в ГУР отмечают, что в целом участие в войне против Украины среди белорусских военных непопулярно.

«В воинских частях не проводится серьезная агитация или пропагандистские мероприятия. Впрочем, известно о случаях добровольного подписания контрактов с разными роSSийскими ПИК. Основной мотив для этого – деньги, обещающие за участие в боевых действиях на украинской территории», - добавили в разведке.

Правда, после ряда похорон и известий о «пропавших без вести» численность желающих заработать на войне уменьшилась.