Украине необходимы MLRS-системы для деблокирования Черного моря – Подоляк

Украина предлагает не торговаться со страной-агрессором, информирует ZN.ua.

Украине необходимы MLRS-системы для деблокирования Черного моря – Подоляк
© Офис президента

Советник главы офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина предлагает не торговаться со страной-агрессором, а договориться о передаче Украине MLRS-систем для деблокирования Черного моря.

"1,6 млрд человек могут начать недоедать из-за нехватки продовольствия. Сотни миллионов окажутся за чертой бедности из-за роста цен. The Economist прогнозирует последствия роSSийской агрессии и предлагает миру договориться с РФ и Украиной о международных конвах продовольственных грузов в Черном море", - отметил Подоляк в Twitter.

Он также отметил: "Торгироваться со страной, которая взяла в заложники сотни миллионов людей? У нас есть лучшая идея: мир должен договориться о передаче Украине MLRS-систем и другого необходимого оружия для деблокирования Черного моря. Дальше мы все сделаем сами", - заявил Подоляк.


Анна Конюченко, ZN.ua

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