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2022-05-22
Оккупанты обстреляли 12 населенных пунктов в Донецкой области: разрушены 58 гражданских объектов
Войска РФ обстреливают мирное население из авиации, танков, тяжелой артиллерии,
РоSSийские войска обстреляли 12 населённых пунктов Донецкой области. Есть погибшие и раненые, сообщает департамент коммуникации Нацполиции в
Разрушения получили более 40 жилых домов, школа, музыкальная школа, институт, предприятия, объекты жизнеобеспечения.
Оккупанты нанесли удары по населенным пунктам: Бахмут, Соледар, Авдеевка, Святогорск, Николаевка, Торецк, Железное, Райгородок, Ласточкино, Первомайское, Яровая, Соль.
Войска РФ обстреливают мирное население из авиации, танков, тяжелой артиллерии, реактивных систем залпового огня "Град".
Открыты уголовные производства по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.
Анна Конюченко, ZN.ua