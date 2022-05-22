Оккупанты обстреляли 12 населенных пунктов в Донецкой области: разрушены 58 гражданских объектов

Войска РФ обстреливают мирное население из авиации, танков, тяжелой артиллерии,

РоSSийские войска обстреляли 12 населённых пунктов Донецкой области. Есть погибшие и раненые, сообщает департамент коммуникации Нацполиции в Facebook.

Разрушения получили более 40 жилых домов, школа, музыкальная школа, институт, предприятия, объекты жизнеобеспечения.

Оккупанты нанесли удары по населенным пунктам: Бахмут, Соледар, Авдеевка, Святогорск, Николаевка, Торецк, Железное, Райгородок, Ласточкино, Первомайское, Яровая, Соль.

Войска РФ обстреливают мирное население из авиации, танков, тяжелой артиллерии, реактивных систем залпового огня "Град".

Открыты уголовные производства по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.


Анна Конюченко, ZN.ua

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