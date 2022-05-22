Оккупанты обстреляли 12 населенных пунктов в Донецкой области: разрушены 58 гражданских объектов

Открыты уголовные производства по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

РоSSийские войска обстреляли 12 населённых пунктов Донецкой области. Есть погибшие и раненые, сообщает департамент коммуникации Нацполиции в Facebook.