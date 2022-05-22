Возле Бучи нашли тела мирных жителей, убитых оккупантами: фото

В субботу, 21 мая, в Бучанском районе нашли двоих убитых рашистами мирных жителей села Бузова. Это были бабушка и ее внук.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области в Facebook.

Следователи и криминалисты провели эксгумацию их тел. Пожилая женщина погибла в первые дни войны во время обстрелов на собственном дворе, а в начале марта роSSийские захватчики убили ее 27-летнего внука. Родственники погибших жителей похоронили их на местном кладбище.

Правоохранители Киевской области нашли и осмотрели уже 1 290 тел гражданских, которых убили оккупанты. В настоящее время продолжается расследование военных преступлений роSSийской оккупационной армии.

Фото: facebook.com/pol.kyivregion

Фото: facebook.com/pol.kyivregion

Фото: facebook.com/pol.kyivregion

Фото: facebook.com/pol.kyivregion

Фото: facebook.com/pol.kyivregion

Ранее мы писали, в СМИ установили личность роSSийского военного из статьи The New York Times о массовом расстреле жителей Бучи.