Пришили "Иглой" к земле: десантники сбили штурмовик оккупантов

Бойцы 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ точным выстрелом из ПЗРК "Игла" уничтожили роSSийский штурмовик Су-25 "Грач", информирует Апостроф .

Об этом сообщает пресс-центр Командования ДШВ Вооруженных Сил Украины.

Отмечается, что роSSийский штурмовик Су-25 "Грач" был уничтожен подразделением противовоздушной обороны.

"Бронированный самолет оккупантов был навсегда приземлен расчетом ПЗРК "Игла". Данный факт в очередной раз подтверждает профессионализм воинов-зенитчиков Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении Командования.

Пресс-центр также обнародовал фото, на котором можно увидеть, как пылает штурмовик Су-25 после падения на землю.