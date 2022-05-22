Пришили "Иглой" к земле: десантники сбили штурмовик оккупантов
Бойцы 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ точным выстрелом из ПЗРК "Игла" уничтожили роSSийский штурмовик Су-25 "Грач", информирует
Об этом сообщает пресс-центр Командования ДШВ Вооруженных Сил Украины.
Отмечается, что роSSийский штурмовик Су-25 "Грач" был уничтожен подразделением противовоздушной обороны.
"Бронированный самолет оккупантов был навсегда приземлен расчетом ПЗРК "Игла". Данный факт в очередной раз подтверждает профессионализм воинов-зенитчиков Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении Командования.
Пресс-центр также обнародовал фото, на котором можно увидеть, как пылает штурмовик Су-25 после падения на землю.
Су-25 "Грач" - одноместный бронированный штурмовик, предназначенный для оказания авиационной поддержки в зоне боевых действий и уничтожения объектов с заданными координатами в случае летной погоды. Самолеты активно используются как Украиной, так и Россией во время полномасштабной войны.